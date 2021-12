Sony priprema novi pretplatnički servis za PlayStation, po uzoru na Xbox Game Pass

Kako prenosi Bloomberg, Sony će ovog proljeća predstaviti redizajniranu verziju svojih pretplatničkih servisa namijenjenih PlayStationu. Uzor su pronašli u iznimno popularnom Xbox Game Passu koji za deset do petnaest dolara mjesečno igračima nudi gomilu igara i dodatne pogodnosti ovisno o modelu, uključujući svježe ekskluzive Xbox Game Studiosa kao što su Forza Horizon 5, Age of Empires 4, a uskoro i željno očekivani Halo Infinite od prvog dana izlaska na tržište, što je daleko privlačnije od plaćanja 60 dolara koliko u prosjeku koštaju nove igre.

Iako je Sony sa svojim PlayStationom redovito po prodaji nadmašivao Xbox, poglavito s PS4 koji je premašio 116 milijuna prodanih primjerka, Xbox Game Pass pretplatnički servis Microsoftu donosi daleko više zarade naspram PS Plusa za Sony i do sada je okupio preko 18 milijuna igrača.

Veliki udio u toj cifri imaju novi pretplatnici koji su se uključili u zadnjih par mjeseci uslijed navale novih ranije spomenutih hitova koje igramo na sam dan izlaska, kao i promotivna kampanja za PC tijekom koje na ovoj platformi prva tri mjeseca dobivamo za samo jedan dolar/euro i kao bonus donosi pristup naslovima na Electronic Artsovom EA Playu.

Dakako, paralelni izlazak ekskluzivnih naslova za Xbox i PC je samo dodatni plus čitavoj priči, no i Sony se na tom području aktivirao i svjedočimo pristizanju njihovih hitova na PC, doduše polako, ali i to je napredak u odnosu na raniju poslovnu politiku.

Prema izvorima koji su željeli ostati anonimni, Sony će na neki način spojiti trenutne servise PlayStation Plus i PlayStation Now koji igračima omogućava preuzimanje ili streamanje starijih naslova, s time da bi zadržali ime PlayStation Plus i ponudili ga u tri zasebne kategorije.

Iako svi detalji nisu poznati i Sony nije finalizirao krajnji proizvod, najniža bi zadržala postojeću funkcionalnost PS Plusa, te i dalje bila nužna za multiplayer uz dodatak nekolicine besplatnih naslova koje igrači mogu uvrstiti u kolekcije i igrati dokle god im je pretplata valjana.

Viša razina bi uz stavke iz ranije spomenute trebala omogućiti gotovo sve igre s PlayStationa 4 i (nadamo se) PlayStationa 5, dok bi najviša svemu nadodala proširene demo inačice, mogućnost streaminga, te zbirku klasika sa starijih konzola PS1, PS2, PS3 i PSP.

Nadamo se da će se, prema Microsoftovom uzoru, u nekom pretplatničkom modelu naći mjesta i za nove ekskluzive za PlayStation koje bi mogli igrati od prvog dana, no od proljeća nas dijeli svega par mjeseci i vjerujemo da će ubrzo sve biti mnogo jasnije.