Valve proširuje svoju ponudu hardvera s tri nova uređaja za igranje

Nova Valveova hardverska postava uključuje Steam Machine, osvježeni Steam Controller i VR naglavnik Steam Frame. Cijene za sada nisu poznate, no izlazak na tržište najavljen je za prvu polovicu 2026.

Valve je predstavio tri nova uređaja u okviru linije proizvoda Steam Hardware koji se nadovezuju na Steam Deck, tvrtkinu prijenosnu konzolu koja je na tržištu već nekoliko godina. Cijene uređaja još nisu poznate, ali je poznato da će izaći na tržište u prvoj polovici 2026. te će se prodavati u istim regijama kao i Steam Deck.

Steam Machine

Prvi i vjerojatno najznačajniji uređaj je novi Steam Machine. Iako koncept Steam Machinea postoji već 10-ak godina kroz različite uređaje drugih brendova, ovo je prvi put da Valve izrađuje vlastitu verziju. Riječ je o kompaktnoj, kockastoj konzoli koja je zapravo Steam Deck za televizor u dnevnom boravku.

Steam Machine koristi polu-prilagođeni AMD-ov čip sa šesterojezgrenim CPU-om temeljenim na arhitekturi Zen 4 koji radi do 4,8 GHz uz TDP od 30 W. CPU je po specifikacijama sličan Ryzenu 5 7400F, ali uz znatno manju potrošnju. U ovom je slušaju uparen s AMD-ovim RDNA 3 GPU-om s 28 računalnih jedinica, radnog takta do 2,45 GHz i TDP-om od 110 W. GPU podsjeća na nešto slabiju verziju Radeona RX 7600.

Valve je sve to upario i sa 16 GB DDR5 RAM-a i 8 GB GDDR6 VRAM-a. Iako se već pokazalo da 8 GB VRAM-a može biti nedovoljno u modernim igrama, čak i pri Full HD rezoluciji, Valve ovu konzolu reklamira kao 4K uređaj. Što se tiče pohrane, dostupne su verzije od 512 GB i 2 TB, a moguće je proširiti memoriju i uz pomoć microSD kartice. To bi značilo da se bez reinstalacije mogu koristiti iste kartice kao i u Steam Decku.

Steam Machine podržava moderne standarde povezivanja poput Wi-Fija 6E, Bluetootha 5.3 i namjenskog 2,4-gigahercnog bežičnog adaptera za Steam Controller, a na stražnjoj strani nudi DisplayPort 1.4 (do 4K 240 Hz), HDMI 2.0 (do 4K 120 Hz), dva USB-A 3.2 Gen 1 i dva USB-A 2.0 priključka, jedan USB-C 3.2 Gen 2 te Gigabit Ethernet. Sprijeda se nalazi RGB LED traka koja može prikazivati i status preuzimanja, a prednja maska je izmjenjiva radi personalizacije.

Softversku stranu pokriva SteamOS optimiziran za korištenje na TV-u. Za korisnike koji žele klasično sučelje, dostupan je i KDE Plasma dekstop, što Steam Machine pretvara u mini-PC po potrebi.

Steam Controller

Valve je predstavio i novi Steam Controller koji dizajnom i rasporedom tipki te analognih palica nalikuje Steam Decku. Decku. Palice koriste Valveovu drugu generaciju magnetske tehnologije za bolji osjećaj, odziv i pouzdanost te imaju kapacitivne površine za potrebe motion kontrola. Tu su i HD haptike te 6-osni žiroskop.

Ispod palica nalaze se dva trackpada koji su korisni za navigiranje kroz SteamOS ili za igranje igara koje podržavaju miš, ali ne i kontroler. To je bila ključna značajka prve generacije Steam Controllera, ali je sada bolje integrirana u klasičan dizajn kontrolera. Sa stražnje strane nalaze se i dvije tipke na svakom hvatu, kao i kapacitivna površina koja detektira držanje kontrolera. Tu je i magnetski priključak na koji se zalijepi mali okrugli modul, takozvani puck, koji služi kao bežični prijemnik za spajanje sa Steam Machineom. Uz to, kontroler ima i klasični USB-C priključak za spajanje i punjenje.

Steam Controller dolazi u paketu sa svakim Steam Machineom. Radi nativno preko prilagođene 2,4-gigahercne bežične veze s 8 ms ukupne latencije i 4 ms polling ratea. Na jedan Steam Machine mogu se povezati do četiri kontrolera. Može se koristiti i na Windows PC-ju preko USB-a ili Bluetootha, a iz Valvea navode da bi baterija trebala trajati više od 35 sati.

Foto: Valve

Steam Frame

Valve je predsstavio i Steam Frame, VR naglavnik koji je primarno zamišljen kao bežični uređaj za streaming. Uz njega dolazi adapter koji se spaja na PC, Steam Machine ili Steam Deck, a koji održava odvojene veze za streaming i Wi-Fi kako bi se izbjegla zagušenja pri prijenosu slike. Ima dva LCD zaslona rezolucije 2.160 x 2.160, s frekvencijom osvježavanja do 144 Hz.

Umjesto da cijelu sliku stalno prikazuje u maksimalnoj kvaliteti, Steam Frame u visokoj rezoluciji prikazuje samo ono područje u koje korisnik trenutno gleda. To omogućuju kamere koje prate pokrete očiju. U tom kontekstu treba istaknuti i vanjske kamere koje prate pokrete naglavnika i kontrolera, kao i infracrvene LED diode koje pomažu da sve radi normalno i u mračnijim prostorijama.

Foto: Valve

Nadalje, Steam Frame dolazi s kontrolerima koji su opremljeni Valveovim magnetskim analognim palicama druge generacije te koriste AA baterije koje traju oko 40 sati. No, najveća posebnost Steam Framea je činjenica da zapravo funkcionira kao samostalno računalo sa SteamOS-om.

Pokreće ga Snapdragon 8 Gen 3 sa 16 GB RAM-a i do 1 TB UFS pohrane, a koristi bateriju od 21,6 Wh. Zahvaljujući tome, naglavnik može raditi bez ikakvog povezivanja na druge uređaje pa tako može pokretati PC igre kroz Flex emulator, a iz Valvea ističu i da su podržane igre s Androida. Kako bi se poboljšala kompatibilnost i optimizacija, Valve uskoro planira izdati i developerski kit.