AMD sve bliže Intelu na Steamu, a 32 GB RAM-a polako postaje novi standard među igračima

Steamova anketa otkriva i da je porastao broj korisnika s 32 GB RAM-a, čime se gotovo izjednačio s onima koji koriste 16 GB RAM-a

Matej Markovinović subota, 3. siječnja 2026. u 20:35
📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Valveov najnoviji Steam Hardware Survey za prosinac 2025. pokazuje nastavak snažnog rasta AMD-a u igraćem segmentu. Ako je za suditi prema njihovim podacima, AMD je u samo četiri mjeseca dodatno smanjio zaostatak za Intelom, dok je najveći skok zabilježio upravo u prosincu kada je njegov tržišni udio porastao za 4,66 posto i dosegnuo ukupnih 47,27 posto.

Time se AMD sve više približava Intelu, koji je u posljednjem istraživanju 2025. godine zadržao 55,47 posto udjela. Zanimljivo je i da se ovaj trend događa u jeku globalne nestašice memorije, zbog koje su cijene RAM-a dosegnule povijesno visoke razine. AMD-ov prelazak na DDR5 s platformom AM5 zasad nije promijenio navike dijela igrača, koji i dalje pokazuju velik interes za starije Zen 3 procesore, osobito X3D modele s velikim 3D V-cacheom.

Paralelno s promjenama u udjelima procesora, Steamova anketa otkriva i značajan rast količine instalirane radne memorije. Broj korisnika s 32 GB RAM-a porastao je za 2,11 posto te sada čini 39,07 posto svih ispitanih, čime se gotovo izjednačio s dosad dominantnih 16 GB koji koristi 40,14 posto korisnika Steama.

Više informacija pogledajte u Steam Hardware Surveyu na ovoj poveznici.

 



