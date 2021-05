Days Gone (PC) - Popravni ispit

Prije dvije godine nas Days Gone na PlayStationu 4 nije baš oduševio, no Sony je svejedno odlučio prebaciti igru na PC, što je sudeći viđenom, bila dobra odluka

Days Gone Proizvođač/Izdavač SIE Bend Studio / Sony Interactive Entertainment Žanr Akcijska avantura Platforme PC, PS4 URL www.bendstudio.com

Za razliku od većine PlayStation ekskluziva, Days Gone je imao poprilično mlak start, da ne kažemo baš ispod prosjeka, no sama ideja i svijet kojeg su developeri predstavili nisu bili nimalo loši. Nažalost, negativne stvari su ipak prevagnule i Days Gone nije ponudio zadovoljavajuće iskustvo što smo u našem osvrtu svojedobno i naglasili. Ipak, autori su zasukali rukave i nakon toga popeglali masu stvari, te igru prilagodili PlayStationu 5 na kojem je igračima ponudila daleko veće zadovoljstvo igranja, a da stvar bude bolja, Days Gone je, nakon Horizon Zero Dawna koji je probio led, druga po redu igra koju je Sony prebacio na PC. Kako nas se na ovoj platformi dojmio, pročitajte u nastavku.

Kratko ćemo ponoviti kako nas Days Gone stavlja u ulogu Deacona, bivšeg pripadnika motorističke bande, koji u svijetu nakrcanom zombijima pokušava preživjeti. Za mjesto radnje je odabran šumoviti Oregon u kojem ostaci ljudske civilizacije imaju svoje kampove, a napredak u igri se sastoji u obavljanju raznih zadataka uz praćenje glavne priče o vječnoj ljubavi. Obzirom da autori nisu mogli mijenjati osnovni koncept igrivosti, kao i kod verzije za PlayStation, Days Gone je prilično razvodnjen. Doslovce imamo standardnu shemu obavljanja sporednih i najčešće repetitivnih misija za kampove kako bismo nadogradili motor ili oružje, te nam se nenadano otvori novo poglavlje glavne priče. Jednostavno, ponovo nemamo osjećaj nekog značajnijeg progresa i za priču važne misije ne ostavljaju dojam napretka, a tome valja dodati i da je prvih nekoliko sati u igri poprilično monotono. Nakon toga se stvari, za one koji izdrže, znatno ubrzavaju, ali kako smo rekli, to su osnove koje definitivno nisu mogle biti promijenjene.

Dobre vijesti pak glase kako je inačica za PC daleko ispoliranija i mnogo ugodnija za igranje što smo se uvjerili iz prve ruke. Zahvaljujući moćnijem hardveru, dapače, ne treba biti ni pretjerano jak (preporuka je procesor i7 uparen s GeForce 1060), igra doslovce leti, te smo tek tu i tamo zamijetili zastajkivanja uslijed učitavanja, makar toliko rijetko da ih ne smatramo zamjerkom. Dakako, uz preduvjet da imate SSD umjesto klasičnog diska. U izvornoj recenziji smo spomenuli i aljkave kontrole motora i pucački dio, a spomenuti su elementi na PC-u, pa ne možemo baš reći savršeni, ali u svakom slučaju odlični. Vožnja je pravo zadovoljstvo bez obzira igrati li nekim od mase podržanih kontrolera ili tipkovnicom i mišem, dok je pucački dio s potonjom kombinacijom potpuno drugačije iskustvo od onog od prije dvije godine zbog čega nam se ni sporedne misije nisu činile toliko zamorne i dosadne. Jednostavno smo sjeli na bajk, odvozili po blatnjavim putevima i ostacima cesta do odredišta, brzinski obavili što smo trebali i zadovoljno krenuli u nove avanture.

Uz jači hardver od preporučene konfiguracije, Days Gone se bez ikakvog problema i zastoja vrti na 1440p uz maksimalne grafičke postavke koje nažalost ne uključuju podršku za DLSS i raytracing, što bi jedna suvremena igra ipak trebala imati. Kad već pričamo o grafici, spomenut ćemo kako inače ne posežemo često za photo modom, no iz nekog razloga su nam hvatanje zanimljivih scena i igranje s kamerom u ovom naslovu bile jedne od glavnih preokupacija i svako malo smo namještali scenografiju.

U svakom slučaju, iskustvo s Days Gone na PC-u je daleko bolje od onog na PS4, pa čak i na PS5, ali opet, problemi vezani uz osnovne koncepte su i dalje prisutni iz očitih razloga. Ukoliko se zbog ljubavi prema motorima, zombijima ili apokaliptičkom okruženju ipak odlučite zaigrati ovaj naslov, kratka napomena kako će vam za završavanje svih glavnih i sporednih zadataka trebati oko šezdesetak sati, dok ubrzani tečaj preživljavanja možete proći za nešto manje od četrdeset. Po nama, malčice previše za jednu single player igru, ali vjerujemo da postoje igrači koji uloženo vrijeme neće smatrati bačenim i sa zadovoljstvom će ga za Days Gone pronaći.