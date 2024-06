Objavljen trailer za nadolazeći „Indiana Jones and the Great Circle”

U sklopu Xbox Games Showcasea jučer objavljen petominutni trailer za nadolazeću akcijsku avanturu iz prvog lica „Indiana Jones and the Great Circle”.

Ako volite izbjegavati kotrljajuće kamenje, užasavate se zmija i držite da fedora nikada nije izašla iz mode, onda bi vam Indiana Jones and the Great Circle developera MachineGamesa (ekipa zaslužna za „nove” Wolfensteine) mogao fino zagolicati maštu.

Naime, posrijedi je nadolazeća akcijska avantura iz prvog lica u kojoj će se Indy još jednom morati razračunati s mrskim okupatorima. Točnije, sa stanovitim nacističkim psihologom Emmerichom Vossom, a koji će se pokušati dokopati energije koja proizlazi iz tzv. „Velikih krugova” (Great Circles) – mističnih lokacija posijanih po svijetu koje zajedno čine savršeni krug.

Srećom, Vossove dijaboličke planove Indy neće morati osujetiti sam već će mu u tome pomoći istraživačka novinarka Gina kao vjerna pratilja u još jednoj epskoj pustolovini, a u sklopu koje ćemo imati prilike posjetiti Rim, Tajland, Egipat, Šangaj te Himalaju.

Sve one koji zanima što mogu očekivati od Indiana Jones and the Great Circlea, petominutni trailer jučer objavljen u sklopu Xbox Games Showcasea mogu pogledati ovdje.

Indiana Jones and the Great Circle trebao bi izaći ove jeseni i to za PC te Xbox Series X/S.