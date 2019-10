GreedFall - Fantazijski kolonijalizam

GreedFall Proizvođač/Izdavač Spiders/Focus Home Interactive Žanr RPG Platforme Windows, PS4, Xbox One

Razvojnom timu Spiders nikad nije nedostajalo ambicija, ali pretvaranje tih zanimljivih ideja u nešto što će se igračima jako svidjeti dosad im je predstavljalo problem. Sva tri RPG-a na kojima su radili (Mars: War Logs, Bound By Flame i The Technomancer) u najavama su izgledali obećavajuće, no kad je konačni proizvod stigao, sve mane i poteškoće brzo bi isplivale na površinu. Zbog toga smo za GreedFall bili blago skeptični, pogotovo zato što je tim rekao da im je to dosad najambiciozniji projekt. Demo prikazi i najave opet su bili intrigantni pa je bilo pitanje hoće li konačno uspjeti u obliku gameplaya i svijeta prenijeti ono što bi htjeli.

Kinematografskih scena u igri nema mnogo i nisu duge, ali kad ih ima, prilično su efektne

Traženje odgovora na to pitanje počinje podešavanjem lika imena De Sardet, koje ostaje isto, neovisno o tome za koji spol se odlučite, i pretraživanjem grada Serene za nestalim bratićem, bez kojeg ne možemo krenuti na prekooceanski put na otok Teer Fradee u potrazi za lijekom protiv opake i smrtonosne bolesti. Vrlo brzo postaje očito da se tim ugledao na BioWareove uratke, konkretno serijal Dragon Age, uz ubacivanje nekih svojih vizija o tome što bi svaki RPG trebao imati.

Neovisno o tome za što se odlučite na početku igre, vještine možete birati prema želji, i kompletno resetirati ako imate potreban materijal

To znači da ćete se kretati poluotvorenim svijetom podijeljenim na regije, imati svoju družinu, čiji članovi imaju svoje priče i misije, odrađivati cijelo brdo sporednih i glavnih misija, pronalaziti dodatnu zabavu i izazove, baviti se politikom i diplomacijom te paziti na odnose između pet frakcija (upravo je to opis posla glavnog junaka), a kada riječima ne možete urazumiti sugovornike ili veliku količinu beštija s kojima ćete se susretati, vrijeme je za borbu.

Borba u igri nije pretjerano kompleksna, ali sasvim dobro funkcionira. Uz to, iako uglavnom nije potrebno, u bilo kojem trenutku možete je pauzirati

Tim vam na početku daje da odaberete jednu od tri “klase”, ali odmah napomenu da s leveliranjem možete odabrati one vještine koje najbolje odgovaraju vašem stilu igranja. Borba nije pretjerano kompleksna, ali sasvim dobro funkcionira i vrlo je dobra ideja da u bilo kojem trenutku možete resetirati sve vještine i sklepati novu kombinaciju koja će vam potpuno promijeniti način igranja. Time se razbija repetitivnost koja se počne osjećati nakon nekog vremena. Što se tiče opreme koju nosite sa sobom, imate brojne mogućnosti za podešavanje i korištenje oružja i oklopa, te isto to radite i za svoje drugove.

Za kraj možemo spomenuti priču, koja nije baš revolucionarna, ali u kojoj ima mnogo zanimljivih likova koji pomažu da se odvija dobrim tempom. Tematika kolonijalizma nije najveselija pa ćete se naslušati i nagledati svakakvih prizora dok se ophodite s domorocima i došljacima, no tim nije htio ići u dublje filozofije o tome. Iako se radi o fantazijskom svijetu s magijom i beštijama, vide se paralele s događajima u ljudskoj povijesti.

Svojeg lika, kao i kompanjone, opremat ćete, a osim samog stavljanja novih stvari na sebe, možete ih poboljšavati

GreedFall svakako je još jedan korak naprijed za Spiders i najbliže je onome što žele da njihove igre budu. To, naravno, ne znači da se radi o savršenoj igri – animacije lica prilično su loše, ima bugova, javljaju se problemi s performansama, a što se gameplaya tiče, često se možete osjećati kao da ste glavni potrčko na otoku te ćete, uz to, doslovno i puno trčati, jer je osim karavana koji voze u tri glavna grada, to jedini način za kretanje. Unatoč tim primjedbama, moramo priznati da je razvojni tim odradio solidan posao, i ako volite RPG-ove i tražite nešto slično BioWareovim starijim naslovima, ovo je najbolje što ćete dobiti.

Animacija trčanja ono je što ćete najviše gledati, s obzirom na to da se za rješavanje bilo čega u igri time morate baviti