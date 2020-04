WarCraft 3: Reforged - Neispunjena obećanja

Warcraft 3 Reforged Proizvođač/Izdavač Blizzard Entertainment Žanr RTS Platforme PC Min. konfiguracija Core i3 530, 4 GB RAM, GTS 450 URL https://playwarcraft3.com

Prije gotovo dvadeset godina Blizzard je nakon uspješna dva prethodnika objavio treće poglavlje serijala WarCraft, koje je utrlo put suvremenim RTS-ovima. Dapače, spomenuto je iznjedrilo i zasebni MOBA podžanr odličnom korisničkom modifikacijom Defense of the Ancients (DotA), koja je ubrzo postala igranija čak i od multiplayera samog WarCrafta III. U doba pomame za remasterima, Blizzard nije želio zaostati za konkurencijom te je prije nekoliko godina oformio zasebni tim Classic Games division, koji se bavi moderniziranjem njihovih klasika, uz naglasak na StarCraft, Diablo 2 i WarCraft III, a nakon uspješnog probijanja leda sa StarCraftom: Remaster, s pravom smo očekivali da će sličan tretman dobiti i Warcraft III.

Dapače, tijekom najava developeri su na sva usta govorili o novitetima zbog kojih će WarCraft III privući, kako stare, tako i nove fanove, poglavito proširenom pričom prilagođenom igračima World of WarCrafta. Veliki dio promocije potonjeg odigrao je upravo WarCraft III, a kako je u međuvremenu WoW postao globalni fenomen koji već petnaest godina igraju milijuni igrača, među kojima mnogi nisu zaigrali War III, obnovljeno izdanje spomenutog trebalo je poslužiti za objašnjavanje nekih ključnih događaja i odnosa među likovima, što je izvorno propušteno. Sve to na papiru zvuči više no solidno te smo i sami podlegli masovnoj histeriji i rezervirali svoj primjerak Reforgeda čim su predbilježbe otvorene.

Ne kažemo da nas prvi dojam nije impresionirao, naprotiv, grafička poboljšanja okruženja, kao i samih jedinica, više su no dobrodošlo osvježenje, no što smo se više bavili WarCraftom 3: Reforged, to smo više primjećivali da masa stvari nije odrađena onako kako je najavljeno. Naime, iako su se autori busali kako će korisničko sučelje osuvremeniti, ostalo je na razini originala, što uključuje i upravljanje s maksimalno dvanaest jedinica odjednom, za današnje vrijeme smiješno nedovoljno, plus što prekriva veliki dio ekrana. Nadalje, ponašanje jedinica kao da je prepušteno istim algoritmima koji su činili temelj prethodnika, zajedno sa svim problematičnim naguravanjima u uskim prolazima na mapama. Kad ih već spominjemo, recimo da o njihovom ranije najavljenom redizajnu, posebice prilagodbama World of WarCraftu nema te da su izuzetno linearne, što je prolazilo u doba originala, ali ne i danas, nakon svih tih godina.

Na sve se to može zažmiriti ako planirate igrati isključivo kampanju koja pokriva sve scenarije iz The Frozen Thronea i Reign of Chaosa, uz naglasak da one nisu nimalo mijenjane, iako je prije dvije godine najavljeno drugačije. Svemu tome valja dodati i nepostojanje klanova, turnira i službenih ljestvica, a alati za izradu vlastitih sadržaja, iako robusni, prilično su komplicirani. Kad ih već spominjemo, recimo i kako licencni ugovor, koji svi prihvaćaju bez čitanja, jasno daje do znanja kako su svi sadržaji kreirani od korisnika vlasništvo Blizzarda, što je očita posljedica sudske trakavice s Valveom glede DotA-e.

U trenutačnom stanju, Reforged bi mogao biti zanimljiv samo igračima koji su igrali original, a i njima upućujemo savjet da dobro razmisle prije nabavke, jer se trenutačno osjećamo kao da smo 30 € (40 u našem slučaju) zapalili i bacili niz vjetar.