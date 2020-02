Monster Hunter World: Iceborne - Nema labavo

Monster Hunter World: Iceborne Proizvođač/Izdavač Capcom Žanr Akcijska igra, RPG Platforme Windows, PS4, Xbox One

Igrači na konzolama već nekoliko mjeseci love cijelu hrpu novih, opakih stvorenja u ekspanziji za Monster Hunter: World, najnoviju igru u serijalu koja je Capcomu srušila brojne rekorde. Zašto je baš ta igra nakon brojnih nastavaka zaintrigirala i privukla tako velik broj igrača? Osim što su istodobno izdali verzije za PS4 i Xbox One, te kasnije napravili PC port, razvojni tim vrlo se potrudio igru približiti što široj publici. Veterani su radi toga malo njurgali, a nama, kojima je to bio prvi susret s izradom cipela od stvorenja koja podsjećaju na dinosaure, bilo je fascinantno da nakon 90 sati igranja još uvijek dobivamo tutoriale.

Nova baza imena Seliana vrlo je šarmantna, dobro raspoređena i krije neke novosti

Osnovna igra naučila nas je svačemu, ali Capcom se s ekspanzijom Iceborne nimalo ne ustručava. Ako nabavljate u paketu igru i ekspanziju, najprije morate odraditi priču u osnovnoj igri, kako biste mogli pristupiti novim sadržajima, a oni koji su strpljivo čekali PC port odmah mogu istražiti novo, snijegom pokriveno područje Hoarfrost Reach, i vidjeti što se tamo sve krije. Najkraći odgovor je – još mnogo novih zvijeri koje će vas dobrano namučiti.

Oprema koju sam dugo i marljivo skupljala kako bih u što kraćem roku odrađivala svaki lov, vrlo brzo postala je beskorisna. Nova težina, imena Master Rank, od svih je starih i novih beštija napravila tenkove pa je nabavljanje novih oružja i oklopa prilično važno. Na svu sreću, toga definitivno ne nedostaje, tako da i dalje birate koja su vam od 14 ponuđenih oružja draga i usput učite nove kombinacije za napade, zato što je razvojni tim doradio svako. Uz to, ubacili su alat imena Clutch Claw, koji dodatno produbljuje već kompleksan borbeni sustav.

Clutch Claw nova je mehanika koja vam omogućuje da se zakačite za beštiju i kombinirate razne napade

Priča i dalje služi za opravdavanje razloga zbog kojih ljudi love sve te, često ni krive ni dužne, beštije, ali očekivati bilo što drugo od igre koja se zove Monster Hunter bilo bi smiješno. Ipak, kada te nakupine piksela na ekranu cvile i šepaju nakon što ste ih pošteno prebili i nasjeckali, nećete se nužno uvijek osjećati kao junak koji to radi zbog očuvanja ravnoteže u ekosustavu.

Jedina zamjerka koju možemo uputiti ovom dodatku je težina, ali to će vam biti najveći problem ako igrate sami. Nakon što odgledate filmić za svaki quest koji je vezan uz priču, možete iskoristiti nešto što se zove SOS Flare – lupite to i dobri samaritanci u obliku iskusnih igrača mogu vam doći pomoći s beštijom koja vas muči. Ako vas to i multiplayer općenito ne zanimaju, sve možete sami, samo budite spremni učiti i umirati, jer će vas vrlo vjerojatno sve što sretnete pošteno našamarati.

Kao i osnovna igra, i ekspanzija izgleda odlično, a to se najviše može vidjeti u filmićima koji se protežu kroz priču

Sve ostalo što je Capcom napravio pomak je u odnosu na original. Nevjerojatna količina novog sadržaja, od novih i starih beštija, opreme, mehanika, quality of life promjena, i svega što su igrači tražili, kao i najbolje moguće iskustvo što se performansi i izgleda tiče, zahvaljujući hardveru koji to omogućuje, pretvara ovu ekspanziju u jednu od dosad najbolje napravljenih. Za one koji su voljeli original, nikakvih dvojbi ne bi trebalo biti, a ako želite uskočiti u serijal, sada vam je najbolja prilika. Veseli nas što će Capcom nastaviti s izdavanjem novosti besplatnim nadogradnjama kao i do sada, pa ćemo se s Monster Hunter Worldom sigurno još dugo družiti.

Oružja i oklopa postoji cijela nova hrpa, a sada ima i puno više opcija za podešavanje izgleda vašeg lovca, uz zadržavanje funkcionalnosti onoga što nosite