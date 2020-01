Igre kojima se veselimo u 2020. godini

Prije par dana smo se pozdravili sa 2019. godinom i sada kad smo uspjeli odigrati neke od zaostataka možemo pogledati što nas čeka u narednih 12 mjeseci. Standardno, siječanj i veljača su dosta mršavi, a gužva opet započinje početkom ožujka. U odnosu na prošlogodišnji tekst igre su podijeljene na deset za koje znamo datum izlaska i deset koje bi trebale stići tijekom godine. Ima nekih koje su bile i na popisu prošle godine, ali su odgođene i za koje se nadamo da više odgoda neće biti, kao i novih stvari koje su najavljene tijekom 2019. godine. Također, druga polovica godine i E3 bi trebali biti prilično zanimljivi, budući da Sony i Microsoft krajem godine planiraju izdati nove konzole. Čeka nas svašta.

Dreams

Razvojni tim Media Molecule već više od 10 godina radi na igrama u kojima možete stvarati druge stvari. Ipak, najambiciozniji projekt do sada im je definitivno Dreams, na kojem su počeli raditi prije osam godina. Kreativci i oni koji to žele biti već neko vrijeme imaju priliku kroz Early Access, koji je prvi takav naslov na nekoj Sonyjevoj konzoli, stvarati svoje igre unutar igre ili igrati uratke koji su drugi pripremili. Oni koji su si priuštili to imali su samo pozitivne stvari za podijeliti, pa oni koji su čekali konačnu verziju napokon će je dočekati za nešto manje od mjesec i pol dana.

Razvojni tim: Media Molecule

Žanr: Avantura

Platforme: PlayStation 4

Datum izlaska: 14. veljače

Final Fantasy VII Remake

S obzirom na količinu nastavaka u dugovječnom RPG serijalu Final Fantasy svaki igrač ima svoje favorite i poredak, ali ako pitate većinu, reći će vam da je najbolji Final Fantasy VII. Square Enix posljednjih nekoliko godina prodaje reizdanja i djelomično modernizirane verzije starijih igara, ali VII dobiva kompletan remake, u toj mjeri da će tim koji radi na njemu igru izdavati epizodično. Prvi dio u kojemu će se igrači opet ili prvi put upoznati s Cloudom i njegovom ekipom odvijat će se samo u gradu Midgaru, a osim drastično promijenjenog izgleda, borba i interakcije s drugima preuzete su iz Final Fantasyja XV. Očekivanja za igru su prilično visoka, a nestrpljivi igrači moraju pričekati još samo dva mjeseca kako bi opet uskočili u taj fantazijski svijet. Zasad je službeno najavljena samo PS4 verzija, ali će igra nekad vrlo vjerojatno stići barem na PC, ako ne i na druge platforme.

Razvojni tim: Square Enix

Žanr: RPG

Platforme: PlayStation 4 (za sada)

Datum izlaska: 3. ožujka

Ori and the Will of the Wisps

Prije malo manje od pet godina su nas Moon Studios i Microsoft veoma ugodno iznenadili uz kombinaciju akcijskog platformera i metroidvanije Ori and the Blind Forest. U toj predivnoj igri smo kao titularni Ori spasili šumu, ali ne bez posljedica za likove koje smo na tom putovanju upoznali. Točno pet godina nakon izlaska originala dobit ćemo priliku zaigrati Ori and the Will of the Wisps, nastavak u kojem ćemo otkriti što se nalazi izvan našeg doma koji smo spasili i saznati koja je sudbina mladog Orija. Osim novih lokacija i još uvijek nevjerojatno lijepog izgleda, Moon Studios se odlučio na neke gamplay promjene, pa će vam se napredak sada automatski spremati, a sustav nadogradnji sličan je onom u Hollow Knightu gdje koristite takozvane Charms koji imaju razna svojstva za poboljšavanje svojeg lika. Igru smo do sada već trebali zaigrati, ali je datum izlaska pomican nekoliko puta. Nadamo se da je ovaj zadnji najavljeni onaj koji će ostati i da ćemo uskoro moći saznati što je tim toliko dugo pripremao.

Razvojni tim: Moon Studios

Žanr: Akcijski platformer

Platforme: PC, Xbox One

Datum izlaska: 11. ožujka

Nioh 2

Iako su mnogi uspoređivali Nioh, novu igru za koju je zaslužan Team Ninja, s FromSoftwareovim serijalom Dark Souls taj je akcijski RPG bio drugačiji. Da, ima puno umiranja, ali sustav borbe i vještina je puno više od zamahivanja oružjem i kotrljanja za izbjegavanje napada neprijatelja. U odnosu na original u kojem smo pratili Samuraja Williama koji je pobjegao u Japan i borio se protiv ljudi i nadnaravnih pojava, razvojni tim je igračima u nastavku odlučio ponuditi mogućnost izrade lika i radnju smjestiti prije one koju smo do sada mogli iskusiti. Uz to, čeka nas hrpa novog oružja, vještina i raznolikosti u lokacijama i neprijateljima koje ćemo susretati, kao i podrška za co-op za tri igrača. Nioh 2 je zasad najavljen samo za PlayStation 4, ali ako će Koei Tecmo napraviti ono što su napravili za original, možemo očekivati PC port do kraja ove godine.

Razvojni tim: Team Ninja

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PlayStation 4

Datum izlaska: 13. ožujka

Doom Eternal

U cipele Doom Slayera trebali smo još jednom stati krajem studenog, no id Software i Bethesda su u zadnji tren zaključili da je pametnije odgoditi izlazak za par mjeseci. Nove krvave avanture ovog nijemog marinca odvest će ga na razne lokacije, među kojima je i naš planet prepun hordi iz pakla, i dat će mu nove mogućnosti za ubijanje svega što mu se nađe na putu. Ovu smo pucačinu od najave imali prilike vidjeti u akciji nekoliko puta, a kampanja izgleda prilično obećavajuće. Osim zabave za jednog igrača, u koju će moći uletjeti i igrači i utjeloviti demone, te vam pokušati zagorčati život, razvojni tim priprema za Doom Eternal i nekoliko drugih multiplayer modova. Bilo bi lijepo da ne dođe do još koje odgode, jer će nastavak na izvrsni reboot serijala iz 2016. godine sigurno biti zabavan.

Razvojni tim: id Software

Žanr: FPS

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Datum izlaska: 20. ožujka

Resident Evil 3 Remake

Capcomu proteklih par godina ide izuzetno dobro. Monster Hunter: World je postao najprodavanija igra u povijesti kompanije, a ostali projekti su im se također prilično dobro prodavali. Resident Evil 2 Remake koji je izašao krajem siječnja prošle godine definitivno spada u tu kategoriju, pa nikog zapravo nije začudilo kada su prošli mjesec najavili isti tretman za Resident Evil 3. Treći nastavak u popularnom survival horor serijalu izašao je krajem 1999. godine, a Nemesis će strašiti Jill, svu ekipu u Raccoon Cityju i igrače za par mjeseci. Kao i RE2, nova verzija Nemesisa cijela je redizajnirana, uključujući i kameru i kontrole. Uz osnovnu igru, Capcom priprema i asimetrično multiplayer iskustvo imena Resistance koje će izaći istog dana.

Razvojni tim: Capcom

Žanr: Survival horor

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One

Datum izlaska: 3. travnja

Cyberpunk 2077

Hoće li CD Projekt Red i Cyberpunk 2077 uspjeti ispuniti očekivanja igrača i kritičara jedno je od najvažnijih pitanja u igraćoj industriji ove godine. Naughty Dog također ima nezahvalan posao, ali barem imaju temelje. Razvojni tim iz Poljske kojeg je proslavio serijal The Witcher i zatim mnogima postao drag radi pristupa razvoju igara i prodaji radi nešto potpuno drugačije, a otkad su pokazali prvi gameplay i zatim ove godine pokazali Keanu Reevesa i još gameplaya, nabrijanost je prešla razumne granice. Unatoč pogledu iz prvog lica koji neke odbija, Night City obećava lude i nezaboravne provode, priče, modifikacije (tjelesne i ostale), krvave borbe i brojne mogućnosti za izvršavanje svih tih ciljeva. The Witcher 3: Wild Hunt bila je ambiciozna igra, ova je na kompletno drugačijoj razini. Kako će svi ti sustavi zajedno funkcionirati i hoće li funkcionirati, jako se nadamo da hoće, no postoji mogućnost da igra podbaci. Koji god bude rezultat, kao što se o njoj pričalo prije izlaska, tako će se pričati i nakon, a većini bi vjerojatno bilo draže da je kontekst pozitivan.

Razvojni tim: CD Projekt Red

Žanr: RPG

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One

Datum izlaska: 16. travnja

Marvel's Avengers

Dvije stvari su se čekale na Square Enixovoj prezentaciji za vrijeme sajma E3 prošle godine – nove informacije vezane uz Final Fantasy VII Remake i propisna najava akcijske igre Marvel's Avengers. Tu drugu stvar je izdavač ostavio za sam kraj, a ono što je bilo prikazano nije baš oduševilo sve prisutne i one koji su gledali od kuće. Bilo je nerealno očekivati da će igra imati veze s filmovima koji su popularizirali super heroje, ali su neki svejedno bili razočarani. Na igri rade Eidos Montreal i Crystal Dynamics, a priča koju će ispričati bit će potpuno nova. U prvih nekoliko prikaza saznali smo koja je glavna ekipa Avengersa uključena – Iron Man, Hulk, Thor, Captain America i Black Widow, a kasnije smo dobili informaciju da ćemo obnovu i upoznavanje s likovima na početku odraditi kao Kamala Khan, koja je još poznata kao Ms. Marvel. Osim priče i kampanje, timovi i izdavač imaju dugoročne planove za proširivanje igre, ali to naravno ovisi i o tome koliko će igrači biti zadovoljni konačnim proizvodom.

Razvojni tim: Eidos Montreal/Crystal Dynamics

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One

Datum izlaska: 15. svibnja

Wasteland 3

Još jedan razvojni tim koji je kupio Microsoft je inXile Entertainment, koji je igračima najpoznatiji po RPG serijalu Wasteland. Nakon uspješna prva dva nastavka nije neobično što se tim odlučio na izradu trećeg u kojem ćemo posjetiti smrznuti i post-apokaliptični Colorado. Ovaj RPG će vam dati da upravljate posljednjim preživjelim članom postrojbe Rangera koja se zvala Team November. Budući da ste sami, morat ćete pronaći ekipu koja je spremna s vama surađivati i pomoći vam da preživite u ne baš lijepim uvjetima. Iako im je prvi trailer izazvao podijeljene reakcije, članovi tima su objasnili da se nemamo zbog čega brinuti. U Wastelandu 3 će nas opet dočekati taktičke borbe na poteze, uzbudljiva priča prepuna teških odluka i brojni sati istraživanja svijeta. Osim što ćete moći igrati sami, inXile zainteresiranima nudi mogućnost kooperativnog igranja, pa bi spašavanje Colorada od propasti trebalo biti zanimljivo iskustvo.

Razvojni tim: inXile Entertainment

Žanr: RPG

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One

Datum izlaska: 19. svibnja

The Last of Us Part II

Ako ste proučavali liste s najboljim igrama prošlog desetljeća, na većini ste sigurno vidjeli The Last of Us. Tamo gdje nije bila na prvom mjestu, ova post-apokaliptična akcijska igra s veoma dirljivom pričom barem je bila spomenuta, pa nije bilo čudno što je Naughty Dog toliko dugo čekao za objavu datuma izlaska. Čak i kad su to napravili, par tjedana nakon toga su odlučili da im to neće biti dovoljno vremena da u The Last of Us Part II naprave i dorade sve što imaju na umu, pa su još jednom odgodili datum izlaska. Uz Cyberpunk 2077 i Final Fantasy VII Remake ovo je igra koju velik broj igrača već jako dugo čeka, iako je nekima bilo u redu da priča završi tamo gdje je original stao. Umjesto Joela, ovog puta ćete svijet gledati iz perspektive Ellie, a prema onome što smo kroz nekoliko trailera vidjeli, svijet nije nimalo ljepše mjesto. Očekivanja su visoka i oni koji planiraju nabaviti igru očekuju spektakularno iskustvo, a sudeći po igrama koje je Naughty Dog do sada pripremio, vjerujemo da će to i pružiti.

Razvojni tim: Naughty Dog

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PlayStation 4

Datum izlaska: 29. svibnja

Crusader Kings III

Kako nadmašiti igru za koju mnogi smatraju da je najbolja u kategoriji Grand Strategy naslova? Mi nismo sigurni, ali Paradox Interactive ima ideju. Podrška za Crusader Kings II trajala je punih osam godina, vrijeme je za novosti. Prije par mjeseci najavili su Crusader Kings III i kažu da je to „srejdnjovjekovno role-playing iskustvo koje ste čekali“. Ako ste igrali prijašnje verzije ili neku drugu Paradoxovu igru znate da ćete proširivati i poboljšavati svoja područja, koristiti svakakve taktike kako biste to radili, a ovog puta na izuzetno detaljnoj mapi koja se proteže od Španjolske do Indije i Skandinavije do središnje Afrike. Opcije su brojne i često upitne, ali tako je to kad pod svaku cijenu želite zadržati svoju krunu i proširiti teritorije. Točan datum izdavač nije bio spreman objaviti, no rekli su da će biti spremna tijekom ove godine.

Razvojni tim: Paradox Development Studio

Žanr: Strategija

Platforme: PC

Desperados 3

THQ Nordic se bavi oživljavanjem brojnih serijala i igara, a među njima je i Desperados. Za pomoć su uposlili tim Mimimi Games koji je zaslužan za odlični Shadow Tactics: Blades of the Shogun koji je podsjetio na dobre stare Commandose 2, samo u drugačijem okruženju. Desperados je dosta sličan tom konceptu, samo se radnja odvija na Divljem zapadu, tako da vjerujemo da je igra u dobrim rukama. Igra će vam omogućiti da se upoznate s pet likova koji unatoč svojim različitostima odlučuju surađivati i zahvaljujući talentima i vještinama koje posjeduju čiste mape pune neprijatelja. Kako bi im to uspjelo morat ćete pažljivo taktizirati i planirati, a ovisno o tome što preferirate, možete iza sebe ostavljati trupla ili ekipu koja spava. Desperados III je trebao izaći prošle godine, ali budući da nije, nadamo se da neće biti pomaknuta u 2021.

Razvojni tim: Mimimi Games

Žanr: Strategija

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One

Dying Light 2

Originalni Dying Light ugodno je iznenadio velik broj igrača. Razvojni tim Techland pripremio je post-apokaliptično survival iskustvo sa zombijima, ali je dao potpunu slobodu kretanja gradom koje je bilo izuzetno zabavno. Na nastavku rade već neko vrijeme, a igru su službeno predstavili za vrijeme sajma E3 prije dvije godine. Priča se nastavlja 15 godina nakon kraja u originalu i ulazite u cipele novog lika. Aiden Caldwell ima impresivne parkour vještine, ali je impresivno i zaražen, tako da mu morate pomoći. Osim poboljšanih sustava kretanja i borbe, možete očekivati četiri puta veći grad od onog u prvoj igri, a tim se također mnogo više odlučio usmjeriti na priču i posljedice koje će vaše odluke imati. Radi toga su uposlili poznatog pisca RPG-ova, Chris Avellonea, kao i ljude koji su radili na The Witcheru 3. Hoće li im uspjeti te ambicije prenijeti u cijeli, funkcionalan i zabavan paket trebali bismo saznati ovog proljeća.

Razvojni tim: Techland

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One

Half-Life: Alyx

Nije Half-Life 3, ali je nova igra u tom serijalu i konkretan novi naslov na kojem Valve radi. Jest da su se odlučili na ekskluzivu za VR uređaje i da će biti dostupna samo za PC, ali barem ima konkretnih pomaka u svijetu Gordona Freemana. Kao što naziv kaže, u igri ćemo pratiti Alyx Vance, kći znanstvenika Eli Vancea, i voditi pokret otpora protiv okrutne rase vanzemaljaca poznatih kao Combine. Radi se o novoj priči koja se odvija prije događaja koje je gospodin Freeman pokrenuo u Half-Lifeu 2, a bavi se nimalo lijepim prizorima na našem sada okupiranom planetu. Iako je napravljena za VR, članovi tima poručuju kako se radi iskustvu koje će trajati kao i Half-Life 2 i da mogu očekivati sav sadržaj prisutan u toj igri – istraživanje, zagonetke, borba i priča. Valve želi dokazati da je VR dovoljno napredovao da se može mjeriti s tradicionalnim igrama i da je njihov Index vrijedi kupiti. Nećemo morati dugo čekati za to saznati – Half-Life: Alyx bi trebao izaći u ožujku.

Razvojni tim: Valve

Žanr: Akcijska igra, VR ekskluziva

Platforme: PC

Empire of Sin

Ime John Romero će neki igrači prepoznati kao ono iza kojeg se krije jedan od tvoraca kultne pucačine Doom. On i žena mu, Brenda Romero, osnovali su tim i krenuli u izradu nečeg potpuno drugačijeg – strategije na poteze s menadžerskim elementima koja se bavi mafijom. Uz to se Empire of Sin uspoređuje i s XCOM-om, pa je najjednostavniji opis „XCOM, ali mafijaši umjesto vanzemaljaca“. To znači da ćete krenuti skromno i proširivati svoje podzemlje, regrutirati razne likove koji će vam pomagati, sabotirati konkurenciju i nadati se da vam nitko u procesu neće zabiti nož u leđa. Radnja se odvija između 1920. i 1933. godine u Chicagu, a likovi su inspirirani poznatim ličnostima iz razdoblja prohibicije. Igru smo prošle godine vidjeli na nekoliko sajmova, a razvojni tim i izdavač Paradox Interactive poručili su da bi s razvojem trebali biti gotovi do kraja drugog kvartala 2020. godine.

Razvojni tim: Romero Games

Žanr: Strategija

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Ghost of Tsushima

Vjerojatno posljednja velika igra koja će izaći za PlayStation 4 je mačevalačko šuljanje iza kojeg stoji tim zaslužan za serijal Infamous. Ghost of Tsushima je igra za koju smo prvi put čuli prije par godina, a prošle godine smo je preskočili spomenuti zato što je postojala mala šansa da izađe. Sucker Punch je prije tri tjedna za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards nakon dugo vremena propisno pokazao na čemu rade, a ako Sony nije odlučio da će ovo biti igra s kojom će prodavati PlayStation 5 trebali bi je zaigrati ovog ljeta. O svijetu glavnog lika ne znamo mnogo stvari, kao ni o njemu samom, ali znamo da ćemo na samom kraju 13. stoljeća istraživati feudalni Japan koji su napali Mongoli. Prema onome što smo do sada vidjeli igra izgleda prilično impresivno, pa se nadamo da će i gameplay tome odgovarati.

Razvojni tim: Sucker Punch

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PlayStation 4

Hollow Knight: Silksong

Jedan od najvećih indie hitova prošlog desetljeća bila je metroidvania Hollow Knight. Mali nezavisni tim iz Australije, Team Cherry, skupio je skromnih 57,1 tisuća australskih dolara (malo manje od 40 tisuća američkih dolara) u svojoj Kickstarter kampanji, ali im je to bilo dovoljno da naprave igru koju će velik broj igrača dugo pamtiti. Nastavak Hollow Knight: Silksong najavili su prošle godine, a glavni lik će ovog puta biti Hornet, gospođica koju smo u originalu susretali nekoliko puta. Iako će neke stvari igračima originala biti poznate, tim je pripremio cijelu hrpu novosti – od lokacija i neprijatelja do vještina i opreme. Silksong je najprije trebala biti ekspanzija, ali nakon količine novog sadržaja je Team Cherry zaključio da je nastavak mnogo bolja opcija. Ako ne dođe do odgoda, igru bi trebali zaigrati ove godine, a nakon PC i Switch verzija će igra stići i na ostale platforme.

Razvojni tim: Team Cherry

Žanr: Akcijski platformer

Platforme: PC, Switch

Kerbal Space Program 2

Prilično iznenađujuća bila je najava nastavka na izvrsno prihvaćenu simulaciju u kojoj pokušavate sagraditi letjelicu koja bi zbilja mogla u svemir. Izdavač Private Division otkupio je IP, a tim Star Theory Games nema veze s ljudima koji su radili na originalu. Ipak, članovi novog tima veliki su ljubitelji originala i pripremaju prilično ambicioznu igru. Uz sve što je original imao, potvrđen je multiplayer, podrška za modove, mogućnost istraživanja Kerbol sučnevog sustava i van njega zahvaljujući novim tehnologijama, a osim vozila moći ćete graditi cijele kolonije. Oni kojima je igra bila preteška za učenje ovog bi puta trebalo biti jednostavnije, budući da tim priprema veoma detaljan tutorial. To ne znači da će vam biti puno lakše, i dalje je učenje na greškama važan dio igre, ali će vam biti jasnije zašto nešto ne radi kako bi trebalo. Postoji mogućnost da Kerbal Space Program 2 ne izađe tijekom ove godine, već početkom iduće, ali se nadamo da će Star Theory Games imati dovoljno vremena u ovoj godini napraviti sve što misle.

Razvojni tim: Star Theory Games

Žanr: Simulacija

Platforme: PC

Psychonauts 2

Posljednja igra koju smo spominjali prošle godine i za koju se nadamo da više neće biti odgoda je šaljivi i šašavi 3D platformer Psychonauts 2. Razvojni tim Double Fine na čelu s Tim Schaferom je u 2019. godini pod svoje okrilje uzeo Microsoft, što bi im trebalo dati slobode i potrebne financije da naprave ono što su zamislili. Njihova Fig kampanja uspješno je završila prije nekoliko godina, a prošle godine smo konačno dobili konkretne prikaze avantura u kojima ćemo uživati kada se Raz i ekipa vrate. Ono što je bilo posebno kod originala kad smo ga igrali prije gotovo 15 godina je da smo doslovno ulazili u glave različitim ljudima i pokušali im olakšati i poboljšati stvari. Ipak, organizacija čiji je Raz član je vidjela bolje dane, pa ćemo otkriti što se točno događa po mogućnosti ove godine kada igra konačno ugleda svjetlo dana.

Razvojni tim:

Žanr: Platformer

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Igrači već jako dugo čekaju da se dogodi nešto dobro s vampirima u igrama, a unatoč bugovima i problemima, oni koji su zaigrali Vampire: The Masquerade – Bloodlines se s veseljem prisjećaju tog RPG-a. Prošle godine u veljači su neki od tvoraca originala koji su osnovali Hardsuit Labs zajedno s izdavačem Paradox Interactive objavili kako napokon rade na nastavku koji će svi zainteresirani uskoro moći zaigrati. Iako se to trebalo dogoditi do sada, igra je dobila par odgoda, a u najnovijoj je tim rekao kako žele, kao i svi ostali koji se odluče na taj potez, pružiti igračima što bolje iskustvo. S obzirom na očekivanja koja su sada zasigurno velika, trebalo im je više vremena kako bi bili sigurni da će im to poći za rukom. Zbog toga nemamo konkretan datum izlaska, ali bi tijekom godine trebali moći kao vampir istražiti mračne ulice Seattlea.

Razvojni tim: Hardsuit Labs

Žanr: RPG

Platforme: PC, PlayStation 4, Xbox One

Neke druge stvari koje nisu ušle u selekciju

Za kraj ćemo samo navesti neke igre koje također izgledaju obećavajuće i koje nemaju datume izlaska, ali koje bi trebale izaći tijekom ove godine: Watch Dogs Legion, Super Meat Boy Forever, Spelunky 2, Microsoft Flight Simulator, System Shock Remake, Senua's Saga: Hellblade 2, Mount & Blade II: Bannerlord, Humankind i Ooblets samo su djelić onoga što nas još čeka.

Što se konzola tiče, ova će godina biti zanimljiva, budući da će na samom kraju 2020. izaći PlayStation 5 i Xbox Series X. Koje će igre biti dostupne uz same konzole, za sada nije poznato. Jedino što znamo je da oba tabora svašta pripremaju, a Microsoft je spomenuo Senua's Saga: Hellblade 2 upravo za novu konzolu. Sony pak za PlayStation 4 priprema oproštajne igre, pa će spomenute The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima i Dreams poslužiti kao one koje bi i dalje trebale prodavati konzolu, unatoč tome što nova stiže krajem godine.

Stvari na PC-u su standardno guste, pa ćemo vam kao i prošle godine predložiti da bacite oko na Popular Wishlist kategoriju na Valveovom servisu. Neke igre koje su bile najavljene prošle godine kao Epic Games Store ekskluzive počele su stizati i na Steam, a to će se kroz čitavu godinu nastaviti. Outer Wilds, The Outer Worlds, Untitled Goose Game, Control, Borderlands 3 i ostali hitovi iz 2019. će stići, a uz njih možete očekivati i cijelo brdo drugih igara. Neke igrači već dugo čekaju da izađu, dok su druge najavljene na prošlogodišnjem sajmu E3. Svakako se čini da nas čeka još jedna godina prepuna raznolikih i, nadamo se, kvalitetnih iskustava, kao što se nadamo se da će timovi i izdavači uspjeti ispuniti očekivanja igrača.