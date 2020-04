Ori and the Will of the Wisps - Platformerska umjetnost

Ori and the Will of the Wisps Proizvođač/Izdavač Moon Studios/Xbox Game Studios Žanr Akcijski platformer, metroidvania Platforme Windows, Xbox One

Jedna od najboljih igara koje smo mogli zaigrati 2015. godine bio je predivan, izuzetno fluidan platformer, s dirljivom pričom imena Ori and the Blind Forest. Prvijenac razvojnog tima Moon Studios podjednako je oduševio igrače i kritičare, a kad je za vrijeme sajma E3, dvije godine nakon izlaska originala, najavljen nastavak, mnogi su se poveselili. Ipak, konačnu verziju morali smo čekati dulje nego što je bilo u planu – Ori and the Will of the Wisps odgođen je nekoliko puta, pa smo se i zapitali može li ovaj tim nadmašiti nešto tako dobro.

Nema dijela igre koji nije melem za oči, pa se isplati svako malo zaustaviti i uživati u pogledu

Kratko rečeno, može. Glavni junak nove dirljive avanture opet je Ori, a ovaj put istražuje prostore izvan šume Nibel i otkriva nove tajne, kao i svoju sudbinu. Kao i u originalu, nema mnogo okolišanja s početkom trčanja, skakanja i navikavanja na dorađeni borbeni sustav. Dobit ćete kratki podsjetnik na ono što se dogodilo prije, i ubrzo se naći na potpuno novoj, prilično velikoj lokaciji, koja samo čeka da je detaljno istražite kako bi vam podarila nove vještine i predstavila dražesne likove.

Neke su stvari poznate i tipične za spoj platformera i metroidvanije, te ih tim iz originala nije imao potrebe mijenjati, već samo nadopuniti. Opet ćete krenuti samo s mogućnošću skakanja, što će se ubrzo pretvoriti u penjanje po zidovima, jurišanje, korištenje drugih stvari u okruženju, i sve u svrhu što bržeg i fluidnijeg kretanja. To je bio i najzabavniji dio u originalu – učenje Orijevih vještina i zatim njihovo korištenje za izvođenje vratolomija, od kojih se osjećate prilično moćno, a tako je i ostalo u igri Will of the Wisps.

Osim glavne priče koju pratite, tim je pripremio i sporedne zadatke za one koji se time žele baviti

Ono što je znalo biti problematično, jest borbeni sustav, kao i sustav spremanja napretka, a obje stvari tim je doradio. Ori sada ima cijeli niz vještina koje po želji može mijenjati, pa imate dosta više odabira za pronalaženje stila koji vam odgovara. Neke ćete pronaći sami, a druge će vam prodavati NPC-jevi za valutu koju ćete pronalaziti raštrkanu po svijetu, i koju vam puštaju neprijatelji nakon što ih premlatite. Još jedna novost slična je onoj koja je bila prisutna u drugom indie hitu, Hollow Knight. Neke od vještina morate posebno “uključiti” koristeći sustav zvan Spirit Shards. U početku ćete imati mjesta za tri dodatna bonusa, a u svijetu ih možete pronaći još koje možete otključati. Što se tiče spremanja, umjesto da to morate ručno raditi, sada se to događa automatski i prilično često, tako da nećete gubiti puno napretka ako umrete.

Borba je ovaj put dosta dinamičnija, a time i zabavnija, iako se još uvijek više ističu Orijeve akrobatske vještine

A iskreno rečeno, umirat ćete. Što od neprijatelja, što od opasnosti koje su raštrkane posvuda. Upravo zbog poboljšanog sustava, frustracije su svedene na minimum, ali igra vas tu i tamo zna vratiti malo previše. Osim toga, jedina druga primjedba može se uputiti povremenom bugu, kod platformerskih elemenata, kao i s AI-jem koji zna biti upitan.

Sve ostalo – izgled, animacije, glazba, priča koja je ispričana bez mnogo riječi, ali koja zna izvući emocije, prijatelji, neprijatelji i bossevi, dodatni sadržaji – vrhunski je odrađeno, i vrlo smo sretni što nam je Moon Studios pružio još jedno iskustvo koje ćemo dugo pamtiti. Ako niste odigrali original, toplo preporučujemo da to napravite i nakon toga zaigrate i Ori and the Will of the Wisps, a ako ste voljeli prvi nastavak, ne morate se premišljati. Ovu igru isplatilo se čekati.

Susreta s bossevima ima nekoliko, a svaki se razlikuje i zanimljiv je