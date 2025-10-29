Silent Hill f - Mnogo straha i još više borbe

Prošlogodišnji remake Silent Hilla 2 ponovno je privukao pozornost javnosti ovom serijalu. Majstorski odrađeni posao Bloober Teama čak je i onima koji su odigrali original ponudio više nego dovoljno razloga da to ponovno učine, te nas istodobno podsjetio na zlatno doba Silent Hilla, koji unatoč neumoljivom štancanju nastavaka, nikada nije dosegao slavu prva tri poglavlja – sve dosad. Silent Hill f ujedno je i prvi rađen prema novoj politici Konamija, koji su se željeli odmaknuti od prijašnjih smjernica razvoja, koje su najvećim dijelom bile fokusirane na pridobivanje zapadnjačke publike, te je novo poglavlje gradio tako da u potpunosti bude "100% japanski horor", kako su to jednom prilikom izjavili.