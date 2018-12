Thronebreaker: The Witcher Tales - Kartaško prijestolje

Thronebreaker: The Witcher Tales Proizvođač/Izdavač CD Projekt Red Žanr RPG Platforme Windows, PS4, Xbox One

Svijet The Witchera, kojeg su igrači zajedno s Geraltom istražili u tri nastavka, nikad nije bilo pretjerano veselo mjesto. Stalni konflikti, rasizam, siromaštvo i druge vesele teme bile su u prvom planu, no kako smo njima svjedočili iz Geraltove perspektive, koji je uvijek nastojao ostati što neutralniji i naročito se ne miješati u politiku, to nije toliko dolazilo uvijek do izražaja.

U novom RPG-u kojeg je CD Projekt Red pripremio priča je drugačija. Iako se susrećemo s nekim poznatim likovima, u prvom se planu nalazi kraljica Meve, koja vlada pokrajinama Lyria i Rivia. Nakon što se vrati sa skupštine u kojoj su se okupili vladari sjevernih pokrajina odmah je dočekaju razni problemi. Najprije s banditima, a zatim i puno gorim saznanjem da je Nilfgard krenuo u ratni pohod.

Kao i u prijašnjim Witcher igrama odluke koje morate donositi nisu nimalo jednostavne i uz to ne pomaže što vam igra nakon svake važnije poruči da ste „umjesto jednog zla odabrali drugo“. Sve vaše odluke imaju posljedice, bilo na moral vojske koja vas prati, kompanjone koji su s vama i ostatak svijeta po kojem se krećete.

Iako je Thronebreaker: The Witcher Tales trebao biti single player mod u sklopu kartaške igre Gwent, popularni razvojni tim iz Poljske odlučio ih je razdvojiti i napraviti prilično dugačak RPG u kojem borbe odrađujete kroz Gwent. Zbog toga je gameplay podijeljen u dva dijela – trčanje po prilično velikim mapama kao kraljica Meve, skupljanje resursa za nadogradnju vojski i karata te interakcija sa svijetom uz same borbe koje se dijele na nekoliko različitih. Osim standardnih, u kojima igrate tri runde, prvi do dvije je ukupni pobjednik, ima i onih koje se odvijaju kroz samo jednu i u kojima su ciljevi različiti, od rješavanja zagonetki do nadmudrivanja neprijatelja.

One koji su igrali Gwent u sklopu The Witchera 3 dočekat će drugačije iskustvo, jer je razvojni tim promijenio osnovna pravila (umjesto u tri reda i vi i protivnik karte slažete u dva) i pripremio cijelu hrpu novih karata. Njih ćete kroz svoja putovanja dobivati i gubiti, ovisno o tome tko vam se pridruži ili zaključi da im se vaša politika ne podudara s njihovim uvjerenjima, pa zbog toga možete ostati bez nekih taktika koje ste koristili.

Iako vam Gwent možda nije bio drag ili vam ovako na prvu ne zvuči baš privlačno, ako volite svijet Witchera ovu igru ne biste smjeli propustiti. Likovi su veoma zanimljivi, gluma je odlična, atmosfera teška i glazba milozvučna zbog čega je jako teško ovu igru ne preporučiti. Thronebreaker: The Witcher Tales nije punokrvni RPG, no to je najbliža je stvar koju ćemo u dogledno vrijeme iz tog svijeta dobiti. Budući da je CD Projekt Red to ipak odlično odradio, ne možemo se buniti.