Warhammer: Chaosbane - Kaotični prosjek

Warhammer: Chaosbane Proizvođač/Izdavač Eko Software/Bigben Interactive Žanr aRPG Platforme Windows, PS4, Xbox One

U Warhammer Fantasy i Warhammer 40K svjetovima od početka 90-tih godina prošlog stoljeća imali smo prilike zaigrati igre u gotovo svim žanrovima, ali nitko se nije bavio izradom RPG-ova. To se promijenilo prošle godine, kada je NeocoreGames pripremio prvu takvu igru smještenu u znanstvenofantastičnom svijetu Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, ali, nažalost, njihov pokušaj nije baš dobro prošao.

Igra počne obećavajuće, vizualno i što se gameplaya tiče, no leveliranje prečesto nema neku veću važnost

Games Workshop novu je priliku odlučio dati timu Eko Software, koji je dobio licencu za izradu prvog akcijskog RPG-a u popularnom fantazijskom svijetu. Njihova se igra zove Warhammer: Chaosbane, a kao i ova druga, ono što su pripremili neće zadovoljiti većinu ljubitelja žanra. Ovaj RPG vidno je inspiriran Diablom, ali izvedba nije baš na razini.

Nakon što odgledate uvodni filmić, koji će najbolje razumjeti ljubitelji Warhammera, birate jednu od četiri klase i počinjete s ubijanjem hordi neprijatelja na ekranu. Priča, koja nije baš zanimljiva za praćenje, podijeljena je u četiri poglavlja, i na kraju svakog nalazi se boss. Susreti s njima prilično su zanimljivi, a uz njih, najviše se ističe dizajn neprijatelja.

Bloodlust i ultimativni napad jedna je od zabavnijih mehanika u igri, i neprijatelji brzo nestaju kad je uključite

Sve ostalo u igri je prosječno. Gledanje brojki na ekranu, i to kako neprijatelji padaju, vuče vas dalje, ali nakon nekog vremena postavlja se pitanje zašto to točno radite. Borba se u velikoj većini slučajeva sastoji od držanja lijeve pa desne tipke miša, uz povremeno pritiskanje brojki od 1 do 4. Potrebe za mijenjanjem i eksperimentiranjem s buildovima nema zato što je loot neinspirativan. Questovi se svode na “odi ovdje, počisti mapu, ako je vremenski ograničeno trči pored neprijatelja, vrati se po novi zadatak”. Umjetna inteligencija također ima poteškoća, neovisno o tome radi li se o protivnicima ili vašim saveznicima, pa je frustrirajuće gledati kako ne znaju gdje bi krenuli i kako zaglave na raznim lokacijama.

Iako u ostatku igre ne morate previše misliti, za bosseve ćete se morati potruditi i pripaziti što radite

Postoji nekoliko zanimljivosti koje se odnose na skillove. Svaki od četiri lika ima svojevrsni ultimativni napad, koji može aktivirati nakon što prikupi dovoljno Bloodlusta, pa je ponekad zabavno gledati kaos na ekranu. Također, uz uobičajeni skill tree, postoji poseban, vezan uz božanstvo koje vaš lik štuje, pa to predstavlja još jedan način za podizanje statistika i otključavanje novih vještina.

Što se multiplayera tiče, jednostavno je pronaći partije s drugim igračima, a najviše će se zabaviti oni koji planiraju igrati u kooperativnom modu s još tri igrača. Razvojni tim barem je taj dio solidno odradio pa ako imate prijatelje koji vole RPG-ove i svijet, lokacije i beštije Warhammera, mjesta za zabavu ima.

Božansko stablo pružit će vam dodatne mogućnosti za poboljšanje lika

Svima ostalima je Warhammer: Chaosbane teško preporučiti. Uz neinspirativnu borbu, prilično lošu glumu, štucanje umjetne inteligencije i neke bugove, bolje vam je želju za igranjem akcijskih RPG-ova potražiti negdje drugdje. Ovo je drugi pokušaj u dvije godine da se Warhammer uspješno prenese u ovaj žanr, no ni on nije bio uspješan. Treća sreća?

okacije koje ćete posjećivati izgledaju prilično dobro, no mape nisu dovoljno raznolike