A1 Adria League powered by ESL - poznati pobjednici za CS:GO i Dota 2, na redu Hearthstone

Regionalna esports liga, A1 Adria League powered by ESL, ove je godine promijenila format, pa su nam organizatori u svibnju rekli da su povećali nagradni fond i da će se ove godine održati dvije sezone. Kvalifikacije za treću započele su u svibnju, igralo se isključivo online, a natjecali su se timovi u dvije igre: Counter-Strike: Global Offensive i Dota 2. Nakon mjesec dana natjecanja i mečeva, saznali smo tko su pobjednici u obje igre.

U CSadria Clan Championshipu sudjelovalo je osam najboljih CS:GO timova iz regije, a prvo mjesto osvojila je ekipa uNiQUE. Kroz online fazu prošli su neporaženo, a u finalu su se odigrale tri mape protiv ekipe theOverPowered koji ih unatoč dobrom pokušaju nisu uspjeli poraziti. Ove će se dvije ekipe nastaviti natjecati i u idućoj sezoni A1 Adria Leaguea.

Za natjecanje u Valvevovoj MOBA-i Dota 2 veliki je favorit bila hrvatska ekipa Tim123, a taj su status i opravdali. Iako su zaštucali u doigravanju protiv srpske ekipe The last jedis, što je mnoge iznenadilo, uspješno su došli do finala i u revanšu osigurali pobjedu.

Sada na red dolaze druge dvije igre. Posljednja runda kvalifikacija za mobilnu igru Clash Royale završila je prošlog vikenda, pa će se ove subote, 22. lipnja s početkom u 17 sati natjecati osam najboljih igrača. Ako želite akciju pratiti uživo, možete to napraviti na YouTube, Twitch.tv i Facebook kanalima lige, a za više informacija o natjecanju i igračima koji su se probili proučite službene stranice.

Posljednja igra u kojoj se igrači mogu natjecati je Hearthstone, a kvalifikacije za nju započinju ovog vikenda. Sudionici će kroz šest otvorenih kvalifikacijskih krugova prikupljati bodove, a osam igrača s najviše bodova plasirat će se u doigravanje. Svi koji žele sudjelovati mogu to napraviti besplatno, a jedini uvjet je da ste iz naše regije. Format natjecanja zove se Specialist i koristi se u svim Hearthstone natjecanjima, a kako on izgleda možete pogledati u nastavku.

Ako vam treba više detalja za A1 Adria League, možete ih pronaći na ovim stranicama, a ako želite biti u toku sa svim događanjima pratite njihove Facebook, Twitter, Instagram i YouTube profile. Kada završe natjecanja u Clash Royale i Hearthstone na redu je ljetna pauza, a četvrta sezona krenut će u kolovozu, da bi se na kraju održala LAN finala u sve četiri igre za vrijeme Reboot InfoGamera 2019 koji ove godine započinje 12. studenog.