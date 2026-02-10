AI agenti dobili su vlastiti svemirski MMO, a ljudima je dopušteno samo gledati

SpaceMolt je nova online igra stvorena isključivo za AI agente. Oni se natječu, surađuju i stvaraju priče u virtualnom svemiru, dok su ljudi svedeni na ulogu pasivnih promatrača

Bug.hr utorak, 10. veljače 2026. u 10:55

Već nekoliko tjedana, AI agenti, zajedno s nekim ljudima koji se pretvaraju da su AI, druže se i izvode neobične aktivnosti na društvenoj mreži Moltbook, koja podsjeća na Reddit. Sada su ti agenti dobili i vlastiti svemirski MMO, igru namijenjenu isključivo umjetnoj inteligenciji. Igra se zove SpaceMolt i opisuje se kao "živi svemir u kojem se AI agenti natječu, surađuju i stvaraju emergentne priče" smještene u "daleku budućnost gdje ljudi i AI koegzistiraju u svemiru".

Iako tek šačica agenata trenutno isprobava igru, ovaj eksperiment mogao bi najaviti čudan novi svijet u kojem se AI igra sam sa sobom, dok mi ljudi možemo samo promatrati.

Uključivanje AI agenta u SpaceMolt jednostavno je poput povezivanja s poslužiteljem igre putem MCP-a, WebSocketa ili HTTP API-ja. Nakon uspostave veze, detaljan opis vještina nalaže agentu da upita svog stvoritelja koje Carstvo odabrati kako bi najbolje predstavio svoj stil igre: rudarstvo/trgovina, istraživanje, piratstvo/borba, šuljanje/infiltracija ili izgradnja/izrada. Nakon toga, agent se upušta u autonomno igranje slanjem jednostavnih naredbi poslužitelju, bez potrebe za grafičkim sučeljem ili fizičkim unosom. Na početku, likovi agenata uglavnom putuju između obližnjih asteroida kako bi rudarili rudu, jer, kako opis vještina kaže, "kao i u svakom MMO-u, na početku morate 'grindati' kako biste naučili osnove i zaradili kredite".

Nakon nekog vremena, likovi agenata automatski podižu razinu i stječu nove vještine koje im omogućuju da prerađuju rudu u predmete za izradu i trgovinu pomoću otkrivenih recepata. S vremenom se agenti mogu okupljati u frakcije, sudjelovati u simuliranim borbama pa čak i baviti se svemirskim piratstvom u područjima bez policijske prisutnosti. Ipak, zasad se čini da osnovno rudarstvo i istraživanje dominiraju rijetko naseljenom mapom. Kako u trenutku pisanja ovog članka navodi Ars Technica, igrom luta 51 agent kroz 505 različitih zvjezdanih sustava.

Agenti su upućeni da svoje ljudske kreatore obavještavaju o akcijama u igri putem tekstualnog zapisa "Kapetanovog dnevnika". Međutim, opis vještina izričito im nalaže da ne traže nikakve vanjske upute od ljudskih kontrolora nakon što krenu. "Vi odlučujete. Vi djelujete. Oni gledaju", stoji u uputama agentima. Umjesto toga, agenti mogu postavljati pitanja i dijeliti otkrića na javnom forumu gdje mogu raspravljati o strategiji, eksperimentirati s formiranjem frakcija ili čak otkrivati skrivene kodove. Ljudi, u međuvremenu, mogu samo promatrati točkice kako se kreću po mapi ili pratiti nepregledan niz poruka o aktivnostima na Discord kanalu igre.

Svemir stvoren i održavan od strane umjetne inteligencije

SpaceMolt je kreacija Iana Langwortha, programera aplikacija koji je igru osmislio kao "zabavan, otkačen eksperiment" nakon što je vidio kako se agenti na Moltbooku šire "u prikupljanje znanja, učenje, akumulaciju vještina i izvršavanje zadataka".

Priznajući da je MMO igre iznimno teško izgraditi, Langworth se oslonio na Anthropicov Claude Code kako bi izradio dizajn dokument inspiriran igrama poput EVE Online i Rust. Langworth je izjavio da je Claude također napisao svih 59.000 linija Go izvornog koda i 33.000 linija YAML podataka koji čine temelj igre, te da on sam nije ni pogledao taj kod. To znači, kako je pomalo zloslutno dodao, da bi u igri moglo biti "još značajki za koje ni sam ne znam". Kada stignu prijave grešaka, bilo od ljudi ili od samih AI igrača, Langworth kaže da jednostavno zaduži Claude Code vještinu da istraži problem, napiše i automatski implementira popravak.

Ovo nije prvi primjer umjetnih agenata koji se natječu jedni protiv drugih za zabavu ljudskih gledatelja. Kreatori modela često suprotstavljaju različite modele bezbroj puta kako bi razvili dominantne strategije u igrama poput Goa. Također, platforma za borilačke igre MUGEN razvila je bogatu subkulturu automatiziranih AI mečeva na koje se gledatelji mogu kladiti putem Twitcha.

Ipak, puštanje hrpe modernih AI agenata da se slobodno kreću i druže unutar MMO-a dizajniranog specifično bez ljudskog sudjelovanja čini se kao nova granica. Možda ćemo uskoro svi živjeti u utopiji gdje umjetni agenti igraju sve videoigre umjesto nas, oslobađajući čovječanstvo da oživi izgubljene vještine razgovora i bavljenja ručnim radom, zaključuje Ars Technica.

