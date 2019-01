Akcijska igra Generation Zero ima datum izlaska, otvorene predbilježbe

Za vrijeme prošlogodišnjeg sajma E3 saznali smo da Avalanche Studios uz rad na četvrtom nastavku u serijalu Just Cause i suradnju s id Softwareom na pucačini Rage 2 priprema još jednu igru. Generation Zero je ime za koje su se odlučili, dok je žanr akcijska igra s otvorenim svijetom kojeg možete istraživati sami ili s još tri prijatelja.

Radnja se odvija u Švedskoj 80-tih godina prošlog stoljeća gdje su se odjednom pojavili roboti raznih veličina koji nisu zainteresirani za miroljubivo druženje s ljudima. Budući da su puno bolje opremljeni od vas gerilsko ratovanje bit će najbolja opcija, a tim obećava napredan AI koji će u slobodno vrijeme, dok ih vi ne napadate i pokušavate ih malo po malo razmontirati, obavljati ono što su naumili.

Još jednu posebnost koju Avalanche ističe je kooperativni multiplayer mod za četiri igrača u kojeg možete upasti kad god poželite. Cijelu igru možete prijeći sami i prikupljati resurse nužne za preživljavanje (oružja, oprema, zamke) ili ih dijeliti s drugima. Ako vam sve to zvuči dovoljno intrigantno i želite odmah kupiti igru, razvojni tim vam nudi tu mogućnost. PC verzija se prodaje po cijeni od 35 eura, dok je ona za PS4 i Xbox One nešto skuplja i košta 40 eura. Osim obične, u određenim trgovinama prodavat će se i verzija za kolekcionare koja za 80 eura osim igre uključuje mapu svijeta, majicu, kipić i metalnu kutijicu. Svi igrači koji odrade predbilježbe dobit će Radical Vanity Pack koji uključuje 12 kozmetičkih dodatka.

Generation Zero će izaći na spomenute platforme 26. ožujka, a ako ste propustili najavu igre ili se samo želite prisjetiti kako ona izgleda možete pogledati video u kojem je prikazan gameplay. Sve druge informacije čekaju vas na službenim stranicama.