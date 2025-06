Akcijski RPG Grim Dawn dobiva masivnu ekspanziju Fangs of Asterkarn

Fangs of Asterkarn je nadolazeći dodatak za devet godina stari Grim Dawn, koji područjem od 3,55 četvornih kilometara nadmašuje sve dosad objavljene nadogradnje

Prije devet godina ostali smo ugodno iznenađeni akcijskim RPG-om Grim Dawn, koji nas je odveo u mračni apokaliptični svijet i uveo neke nove mehanike u ovaj uspavani žanr. Do sada je ekipa Crate Entertainmenta objavila dvije punokrvne ekspanzije, Ashes of Malmouth i Forgotten Gods, a radovi na trećoj, Fangs of Asterkarn, ubrzano se privode kraju.

Kako kažu autori, Fangs of Asterkarn će sadržajno biti daleko bogatiji od ranije spomenutih. Uz 120 različitih varijacija protivnika, u njoj nas očekuju 380 novih unikatnih predmeta i 54 nova bossa koji će iz sada već zastarjelog grafičkog sustava izvući krajnji maksimum. I samo područje je masivnije od onih iz ranijih dodataka i pokriva otprilike 3,55 četvornih kilometara, dok je u Forgotten Godsu novo područje bilo veliko 2,5 četvorna kilometra, odnosno 3,2 u Ashes of Malmouth.

Doduše, iako je nova ekspanzija najavljena prije dvije godine, developeri priznaju da im je potrebno još malo vremena, pa je moguće da ćemo Fangs of Asterkarn zaigrati krajem godine, iako je proljeće iduće godine izglednije, a nije isključeno ni ljeto, ukoliko zaključe da neke stvari trebaju dodatno ispolirati i balansirati.