Ovaj vikend kreće posljednja otvorena beta nadolazećeg TPS-a ARC Raiders

Ekipa Embarka poziva zainteresirane igrače na PC-ju i konzolama da tijekom vikenda zaigraju ARC Raiders kako bi testirali infrastrukturu prije izlaska igre za dva tjedna

Razvojni tim Embark Studios sa svojim je ARC Raidersima podigao mnogo prašine, jer prema viđenom riječ je o extraction pucačini iz trećeg lica iznimne grafike i zanimljive igrivosti. Igrači će u ovu avanturu moći uletjeti solo ili u tročlanim timovima, a cilj je zaputiti se iz sigurnosti podzemlja na površinu planeta kojom vladaju smrtonosne mašine kako bi pokupili vrijedni plijen, nadogradili oružja i opremu te bili spremni za novi pohod.

Kako kažu autori, svaka nova partija zahvaljujući različitim zadacima koje dobivamo od trgovaca i vječno promjenjivim uvjetima na površini bit će svježe iskustvo i ponuditi igračima dovoljno razloga da se uz njihov uradak zabavljaju duže vrijeme. Prema planu, ARC Raiders očekujemo u prodaji 30. listopada u verzijama za PlayStation 5, Xbox Series X|S te PC putem Steama i Epic Games Storea.

Prije izlaska finalne verzije ovog su vikenda odlučili organizirati Server Slam, odnosno testiranje infrastrukture i servera, te pozivaju sve igrače da od 17. do 19. listopada besplatno isprobaju igru na svim spomenutim platformama i servisima u što većem broju.

Tijekom testiranja na raspolaganju će im biti jedna od četiri mape finalne verzije, mogućnost trgovanja i izvršavanja zadataka, početna i nešto naprednija oprema, nekoliko vrsta neprijatelja, kao i nagrada u obliku posebnog ruksaka koji će moći prisvojiti ako kupe ARC Raiders i nastave igrati finalno izdanje.