Izvrstan početak za novi extraction shooter ARC Raiders

Znalo se da će nova pucačina ARC Raiders biti popularna, no da će već prvog dana zabilježiti toliko visoke brojke, nitko nije mogao predvidjeti

Damir Radešić nedjelja, 2. studenog 2025. u 22:49

Prije nekoliko tjedana ekipa Embark Studiosa pokrenula je kratkotrajno beta testiranje ARC Raidersa, koje je privuklo velik broj znatiželjnika. Povratne informacije bile su mahom pozitivne, pa se moglo naslutiti da će i finalna verzija polučiti solidan uspjeh – što se jučer i potvrdilo.

Prema prvim pokazateljima, developeri su pogodili ukus igrača, jer je igra u prva 24 sata privukla 264.673 igrača istovremeno, dok se u trenutku pisanja ovog teksta u ovom virtualnom svijetu nalazi više od 122 tisuće aktivnih igrača, čime je ARC Raiders postao peti najigraniji naslov na Steamu, odmah iza Battlefielda 6.

Kako smo pisali prilikom najave posljednjeg beta testiranja, ARC Raiders je extraction pucačina iz trećeg lica koja nas vodi u ne baš svijetlu budućnost. Dok površinom planeta vladaju roboti svakojakih oblika, ljudski rod povukao se u podzemlje i osnovao tajnu zajednicu Speranza, čiji pripadnici u timovima izlaze na svjetlo dana kako bi prikupili vrijedan plijen za nadogradnju opreme kojom će lakše savladavati nove izazove.

Osim mehaniziranih protivnika, probleme će stvarati i konkurencija čijim se bojovnicima naše namjere neće svidjeti, pa su sukobi neizbježni.

Ispunjavanjem posebnih zadataka od strane trgovaca, što donosi bogate nagrade, igrači stječu iskustvo koje mogu pretočiti u bodove unutar tri razvojne grane, ovisno o preferiranom stilu igranja, te na taj način oblikovati svoje virtualne avatare, zajedno s novom opremom koju će putem naučiti izrađivati.

U svakom slučaju, ARC Raiders djeluje svježe i zanimljivo, a zaigrati ga možete na konzolama PlayStation 5 i Xbox Series X|S, kao i na PC-ju putem Epic Games Storea ili Steama, uz nabavku osnovne verzije po cijeni od 39,99 eura.



