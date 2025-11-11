ARC Raiders tijekom vikenda istovremeno je igralo više od 700.000 igrača

Ekipa Embark Studiosa pohvalila se da je njihov ARC Raiders na svim platformama izuzetno popularan, od čega je samo na Steamu zabilježeno 462,5 tisuća istovremenih igrača

Damir Radešić utorak, 11. studenog 2025. u 20:18

Nakon iznimno uspješne bete, znali smo da je ARC Raiders poseban, što su dokazale i statistike o broju igrača. Objavljen 30. listopada u verzijama za PC, Xbox Series X|S i PlayStation 5, ovaj extraction shooter je, prema svježoj objavi ekipe Embark Studiosa, tijekom vikenda zaigralo preko 700.000 igrača istovremeno.

Moramo naglasiti kako ove brojke vrijede za sve ranije spomenute platforme, od čega je igru samo na Steamu zabilježeno 462.488 igrača u isto vrijeme, što jasno pokazuje da ovaj tip igara ipak najviše odgovara publici koja igra na PC-ju.

ARC Raiders nas vodi u mračnu budućnost u kojoj roboti vladaju površinom, dok se ljudska vrsta poput miševa skriva ispod površine. Ipak, kako nam uvod igre sugerira, "nekolicina" pljačkaša – očito njih preko 700.000 u isto vrijeme, a ta bi brojka narednog vikenda mogla dodatno narasti – ipak je dovoljno hrabra da se zaputi na površinu u potragu za vrijednim resursima.

Prikupi zadatke, kreni u akciju, pokupi što više plijena i dovuci se do izlaza formula je koju je ova igra usavršila, a tome valja nadodati i iznimno zadovoljavajuću tehničku stranu koja se u današnjim naslovima rijetko viđa. Naime, ne samo da su bugovi rijetkost, već su developeri iz Unreal Enginea 5, na kojem je igra rađena, izvukli maksimum i predstavili nam istovremeno prekrasan i zastrašujući svijet za koji ne treba čudovišna konfiguracija od par tisuća eura. 



