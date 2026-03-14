Stigao je Marathon, nova igra tvoraca Haloa i Destinyja

Bungie je nakon više od desetljeća uživanja na staroj slavi izbacio novu igru koja će se nadmetati sa žestokom konkurencijom za naklonost igrača željnih PvPvE extraction shooter iskustva

Bungie već dugi niz godina održava Destiny 2 ekspanzijama i nadogradnjama, no kada su dospjeli u ruke Sonyja, otvorila im se mogućnost za rad na novom projektu – Marathon.

Prvi put predstavljen 2023., Marathon je imao prilično buran razvoj obilježen s nekoliko odgoda, mahom zbog reduciranja radne snage, no developeri su ga ipak uspjeli privesti kraju i jučer objaviti u verzijama za PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC po cijeni od 39,99 eura.

Premda je riječ o igri pod okriljem Sonyja, PlayStation korisnički račun nije obavezan za igrače koji će ga igrati na konkurentskim platformama, što je u svakom slučaju pohvalno.

Marathon, kojeg autori opisuju kao PvPvE survival extraction FPS, smješten je u budućnost u kojoj solo, u paru s prijateljem ili u tročlanim timovima krećemo u žestoku akciju prikupljanja resursa, napucavanja s ostalim timovima i, u najboljem scenariju, uspješnog izvlačenja iz opasne zone kako bismo nadogradili opremu i iznova pokrenuli začarani krug.

Za razliku od Destinyja, koji je više PvE orijentiran, naglasak nove igre Bungieja je na PvP akciji, iako će opasnost predstavljati i računalom vođeni NPC-ji, kao i nenadani događaji u samom okruženju.

Uz šest klasa na izbor, igrači će moći birati onu koja najbolje odgovara očekivanom stilu igranja te napretkom nadograđivati oružja, tjelesne implantate i sposobnosti kako bi bili spremniji za nove izazove.

Zanimljivost je kako u pozadini ipak čuči i neka smislena priča koja će se polako otkrivati, a valja spomenuti i kako je od prvog dana osigurana podrška za cross-play i cross-save.

Prve reakcije igrača na Steamu više su nego pozitivne, s čak 91 posto pozitivnih komentara, što je suprotnost ranijim dojmovima koje su po društvenim mrežama objavljivali oni koji su sudjelovali u testiranjima.