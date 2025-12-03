Tigz je prvi igrač koji je uistinu pobjegao iz Tarkova

Dugo se mislilo da je Escape from Tarkov samo naziv i da je to u igri nemoguće napraviti, no prije dva dana je to dugogodišnjem streameru ipak pošlo za rukom

Escape from Tarkov je od same pojave prije nešto manje od deset godina izazvao zanimanje igrača jer je predstavio unikatne mehanike extraction shootera, no popularnost mu je porasla tek 2020., kada je ekipa Battlestate Gamesa angažirala poznate streamere i organizirala promotivnu kampanju tijekom koje su igrači za gledanje njihovih partija bili nagrađeni predmetima iz igre.

Sredinom prošlog mjeseca Escape from Tarkov je dobio svoje finalno izdanje i uvršten je u ponudu Steama, no sve do sada nitko nije ni pomislio da je bijeg iz Tarkova uistinu moguć, već da je to samo pametno marketinško smišljeno ime igre.

Ipak, 1. prosinca streamer Tigz dokazao je suprotno i tijekom svoje seanse uspio u pothvatu koji je do sada bio tek mit. Doduše, tek su u posljednjoj nadogradnji povodom izlaska igre autori omogućili bijeg, no kako god okrenemo, Tigz je prvi u svijetu koji je u tome uspio.

Dakako, pomoglo mu je i dugogodišnje iskustvo, s obzirom da prema vlastitim riječima Escape from Tarkov streama već osam godina, tijekom kojih je izbrusio sposobnosti preživljavanja u svijetu gdje je samo jedan metak dovoljan, a žrtva često ni ne zna iz kojeg smjera je stigao.

Za svoj pothvat prvi bjegunac je nagrađen posebnim priznanjem unutar igre, a kako mu je to pošlo za rukom, moguće je vidjeti u priloženom videu u kojem završna scena kreće oko 43. minute.