Batman stigao na GOG.com uz Black Friday rasprodaju

Nakon svi drugih servisa, danas se valu rasprodaja pridružio i GOG.com. Igrači su mogli birati između Steama, Humble Bundlea, Epic Games Storea i Fanaticala, a ako vam je važno da igre nemaju DRM zaštitu sada imate i tu opciju. Prva stvar koju je GOG danas putem društvenih mreža suptilno najavio je da Batman stiže na njihov servis.

Sve igre iz serijala Arkham (Asylum, City, Knight i Origins), tri Lego Batman igre i Telltaleove avanture možete sada pronaći i nabaviti po sniženim cijenama DRM Free. Ovo je najveća suradnja s Warner Bros. Interactive Entertainmentom koju je GOG do sada imao, a vjerujemo da će ovim potezom ona i nastaviti.

Što se ostalih ponuda tiče, slične su kao i na ostatku spomenutih servisa. U svojem stilu, GOG je opet pripremio razne kolekcije u kojima možete birati koje igre želite nabaviti, a što više ih kupite, to je popust veći. Osim toga, možete naravno i birati zasebne igre - Flash Deals traju 24 sata i nude igre po povoljnijim cijenama, a oni će se mijenjati svakog dana dok rasprodaja traje. Danas su izdvojene igre kao što su Hellblade: Senua's Sacrifice za 5,99 eura, Pillars of Eternity: Definitive Edition za 5,59 eura i Pillars of Eternity 2: Deadfire - Obsidian Edition za 20,99 eura, Hollow Knight za 4,39 eura, Pathologic 2 za 13,49 eura i Hitman: Blood Money za 1,49 eura.

Black Friday Sale na GOG-u traje do 1. prosinca, pa stignete pregledati sve trgovine i pronaći igre po najpovoljnijim cijenama ako želite uštedjeti što više moguće. Ako vam se ne žuri, možete slobodno pričekati još mjesec dana kada će biti aktualne sve blagdanske, odnosno zimske rasprodaje koje će imati slične, a možda i iste ponude, kao i posljednjih nekoliko godina.