Battlefield 6 open beta pod opsadom varalica

Iako je EA implementirao nove mjere zaštite, uključujući Secure Boot, igrači prijavljuju brojne slučajeve varanja u Battlefield 6 beta verziji, od aimbota do wallhackova

Već od razdoblje ranog pristupa za otvorenu beta verziju igre Battlefield 6, Internet su preplavile snimke eksplozija i simulirane vojne akcije. Dok mnogi igrači dijele impresivne trenutke i dobro se zabavljaju, sve veći broj njih žali se na činjenicu da su se, unatoč naporima tvrtke Electronic Arts (EA), već pojavili brojni varalice unutar ovog beta testiranja.

Prema izvještajima s portala GameSpot, čini se kako višestruki sustavi za suzbijanje varanja nisu uspjeli usporiti ove zlonamjerne aktere.

Na društvenim mrežama pojavilo se više objava koje prikazuju varalice u akciji. Jedna od njih, koju je podijelio korisnik X-a, "ItsHapa", prikazuje igrača koji ima sposobnost vidjeti svakog drugog sudionika u meču – i prijatelja i neprijatelja – bez obzira na njihovu poziciju na mapi. Drugi korisnik, "10IQGamingYT", tvrdi da je unutar samo nekoliko sati grupa varalica uspjela koristiti "ESP, aimbot i radar" hackove.

Producentica igre Battlefield 6, Alexia Christofi, izravno je odgovorila na objavu korisnika "ItsHapa", potvrdivši da je tim svjestan problema te da vjeruje kako je "dotični igrač već baniran".

Ovi problemi s varalicama javljaju se unatoč tome što EA za PC verziju igre koristi tehnologiju Secure Boot, koja od igrača zahtijeva izmjenu temeljnih postavki računala na kojem igraju. U korisničkim uputama koje je tvrtka objavila detaljno je objašnjeno kako aktivirati Secure Boot, s posebnim instrukcijama ovisno o modelu računala.

Službeni izlazak igre Battlefield 6 zakazan je za 10. listopada na platformama Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC, uz dostupnu cross-play funkcionalnost za sve koji je žele koristiti.