Igrači nisu zadovoljni vremenskim ograničenjem u Conquest modu Battlefielda 6

Battlefield 6 u svakom je slučaju oduševio igrače, o čemu svjedoče statistike o broju boraca na serverima, kao i prodajne brojke od sedam milijuna primjeraka u samo pet dana. Činjenica jest da nije savršen i dalo bi se raspravljati o samo tri velike mape, sporom napretku, ponekad čudnom pretraživaču servera ili, primjerice, manjkavom sustavu registracije pogotka, no to su sve stvari na kojima developeri svakodnevno rade i koje će biti ispravljene, poboljšane ili dopunjene.

Jedan od prigovora igrača tiče se i Conquest načina igranja, koji je oduvijek bio svojevrsni zaštitni znak ovog serijala. Uglavnom, svaka strana dobiva određeni broj bodova, odnosno mogućnosti respawna, a strana koja protivničku svede na nulu odnosi pobjedu. To je dovodilo do napetih završnih okršaja, pogotovo ako je rezultat bio podjednak, pa su igrači igrali opreznije i nisu srljali bezglavo pokušavajući u tim posljednjim trenucima ostvariti više killova od suparnika.

U novom Battlefieldu autori su se iz nama nepoznatog razloga odlučili uvesti vremensko ograničenje, zbog čega partije u prosjeku traju dvadesetak minuta, što neke igrače odvraća od igranja Conquesta. Njihovo nezadovoljstvo čuo je i Electronic Arts, pa su poradili na preradama, no čini se ne u najboljem smjeru. Naime, broj dostupnih bodova smanjen je s 1.000 na 700 do 900, ovisno o mapi koja podržava ovaj način igranja.

We've reduced the starting ticket count across all Conquest maps so matches finish at a more natural pace. Previously, many rounds were hitting the time limit instead of ending when one team ran out of tickets. We'll keep monitoring feedback and data to make sure the flow of each… — Battlefield Comms (@BattlefieldComm) October 15, 2025

Objašnjavaju da će se s takvim ugađanjem većina partija završavati unutar vremenskog okvira, no ne baš svaka, što ponovno čitavu stvar vraća u prvobitno stanje. Igrači su složni u mišljenju da je jednostavnije i daleko prihvatljivije rješenje da se štoperica u potpunosti izbaci iz igre, no EA i Battlefield Studios zasad se nisu izjasnili hoće li u nekom trenutku priznati da je potpuno nepotrebna i udovoljiti masama vjernih fanova.