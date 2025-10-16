Igrači nisu zadovoljni vremenskim ograničenjem u Conquest modu Battlefielda 6
Conquest način igranja sinonim je za Battlefield, a novo poglavlje u njega je uvelo štopericu koju mnogi smatraju potpuno nepotrebnim, dapače, negativnim dodatkom
Battlefield 6 u svakom je slučaju oduševio igrače, o čemu svjedoče statistike o broju boraca na serverima, kao i prodajne brojke od sedam milijuna primjeraka u samo pet dana. Činjenica jest da nije savršen i dalo bi se raspravljati o samo tri velike mape, sporom napretku, ponekad čudnom pretraživaču servera ili, primjerice, manjkavom sustavu registracije pogotka, no to su sve stvari na kojima developeri svakodnevno rade i koje će biti ispravljene, poboljšane ili dopunjene.
Jedan od prigovora igrača tiče se i Conquest načina igranja, koji je oduvijek bio svojevrsni zaštitni znak ovog serijala. Uglavnom, svaka strana dobiva određeni broj bodova, odnosno mogućnosti respawna, a strana koja protivničku svede na nulu odnosi pobjedu. To je dovodilo do napetih završnih okršaja, pogotovo ako je rezultat bio podjednak, pa su igrači igrali opreznije i nisu srljali bezglavo pokušavajući u tim posljednjim trenucima ostvariti više killova od suparnika.
U novom Battlefieldu autori su se iz nama nepoznatog razloga odlučili uvesti vremensko ograničenje, zbog čega partije u prosjeku traju dvadesetak minuta, što neke igrače odvraća od igranja Conquesta. Njihovo nezadovoljstvo čuo je i Electronic Arts, pa su poradili na preradama, no čini se ne u najboljem smjeru. Naime, broj dostupnih bodova smanjen je s 1.000 na 700 do 900, ovisno o mapi koja podržava ovaj način igranja.
Objašnjavaju da će se s takvim ugađanjem većina partija završavati unutar vremenskog okvira, no ne baš svaka, što ponovno čitavu stvar vraća u prvobitno stanje. Igrači su složni u mišljenju da je jednostavnije i daleko prihvatljivije rješenje da se štoperica u potpunosti izbaci iz igre, no EA i Battlefield Studios zasad se nisu izjasnili hoće li u nekom trenutku priznati da je potpuno nepotrebna i udovoljiti masama vjernih fanova.