Battlefield 6 je tjedan dana moguće besplatno isprobavati — uz neka ograničenja

Electronic Arts je do 2. prosinca omogućio besplatno isprobavanje Battlefielda 6, a igračima su na izbor tri mape i nekoliko načina igranja

Kao što je prošlog tjedna obećano, Electronic Arts i Battlefield Studios su jučer igračima ponudili probnu verziju Battlefielda 6. Sjajna vijest za sve koji su propustili priliku sudjelovanja u beta vikendima, a prije nabavke bi željeli isprobati igru i provjeriti je li vrijedna šezdesetak eura koliko trenutno košta na Steamu zahvaljujući Black Friday rasprodaji.

Besplatna verzija dostupna je do 2. prosinca, a igračima nudi tri mape — Siege of Cairo, Eastwood i Blackwell Fields — te nekoliko načina igranja, uključujući početničko „multiplayer iskustvo za povremene igrače“, što god to značilo.

Usporedo s probnom inačicom, Electronic Arts je objavio i sažete opise i upute svih načina igranja kako se oni koji se prvi put susreću s Battlefieldom 6 ne bi osjećali izgubljeno, iako kad počne kaos, čak i veterani ponekad izgube smisao za orijentaciju.

Zanimljivost je da ovaj free trial nije dostupan na uobičajeni način za demo verzije, već je uvršten kao dio besplatnog battle royale klijenta Battlefield Redsec, a kako smo i očekivali, svo iskustvo i napredak ostvaren na ovaj način prenosit će se u punu verziju Battlefielda 6 ukoliko je igrači u konačnici nabave.