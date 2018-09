Bethesda objavila datum početka Fallout 76 beta testa

Beta za najnoviju igru u serijalu Fallout najprije će krenuti na Xboxu One, a tjedan dana nakon toga pridružit će se PC i PlayStation 4 igrači

Fallout 76 smo prvi puta vidjeli krajem svibnja kada je Bethesda nakon prijenosa uživo igru službeno predstavila. Nešto više detalja objavili su za vrijeme svoje prezentacije na sajmu E3, a po prvi puta u povijesti ovog dugovječnog serijala radi se o online multiplayer igri s naglaskom na survival, izgradnju i suradnju.

Krajem srpnja je izdavač rekao kako će se beta testiranje održati u listopadu, što je mnoge igrače iznenadilo, jer su očekivali test za prvu ovakvu igru mnogo ranije. Bethesda se odlučila držati prvog plana, a sada su objavili točno kada će se test održati i na kojim platformama. Najprije će u akciju moći uskočiti vlasnici Xboxa One i to 23. listopada, a tjedan dana nakon toga, 30. listopada će se moći pridružiti oni koji će Fallout 76 igrati na PC-u i PlayStationu 4, stoji u objavi na službenom blogu.

U beti će moći sudjelovati samo oni koji su odradili predbilježbe za igru - PC igrači moraju preuzeti Bethesda Launcher i dobit će pristup čim beta postane dostupna, dok će Xbox One i PlayStation 4 igrači moći pronaći betu u odgovarajućim online trgovinama, a osim same igre moraju biti i PS Plus, odnosno Xbox Live pretplatnici.

Plan za ovaj test je što više izmučiti igru i servere, pa je zbog toga Bethesda odlučila da beta neće biti aktivna svaki dan, cijeli dan već od četiri do osam sati dnevno kako bi što više igrača istovremeno sudjelovalo. To je najbolji način za vidjeti kako će se sustavi ponašati i funkcionirati, kaže razvojni tim. Nakon što onemoguće igranje, popravljat će ono što ne valja i krenuti ispočetka i tako raditi do nekoliko dana prije izlaska igre.

Beta vam daje pristup cijeloj igri, pa ćete morati preuzeti 45 gigabajta, a sve što napraviti ostat će vam spremno za konačnu verziju. Već kad spominjemo konačnu verziju, planirani datum izlaska za sve tri platforme je 14. studenog, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li Bethesdi to biti dovoljno vremena za testiranje i ispravljanje svega što će trebati ispraviti. Ako imate dodatna pitanja vezana uz betu, većinu odgovora ćete pronaći ovdje, a za sve druge informacije o Falloutu 76 zaputite se na službene stranice. Uz objavu datuma je Bethesda pripremila i novi trailer kojeg možete proučiti ispod teksta.