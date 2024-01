Bethesda službeno najavila Indiana Jones and The Great Circle koji stiže ove godine

Kao što je najavljeno, na Developer_Directu je razotkrivena akcijska avantura Indiana Jones and The Great Circle na kojoj radi provjerena ekipa MachineGamesa u suradnji s LucasFilm Gamesom

Na jučerašnjem Developer_Directu je ispunjeno obećanje Bethesde koja je i službeno najavila Indiana Jones and The Great Circle, akcijsku avanturu koja nas smješta u čizme ovog legendarnog profesora arheologije. Na igri radi ekipa MachineGamesa, među kojima su, kako sami priznaju, brojni fanovi ovog junaka uz čije filmove su odrastali, a i onima koji nisu, ime Indiana Jones je itekako dobro poznato. Očekivano, riječ je o pričom vođenoj single-player avanturi, no iznenađuje da ćemo je pratiti s pogledom iz prvog lica obzirom da takve igre uglavnom igramo iz trećeg.

Doduše, MachineGames su se već ranije s FPS-ovima Wolfenstein: The New Order i Wolfenstein: The New Colossus dokazali kao majstori ovog stila igranja, a prilikom izrade imaju pomoć ekipe LucasFilm Gamesa, kao i izvršnog producenta Todda Howarda iz Bethesde. Rebecca Elfstrӧm Hidén iz MachineGamesa je ukratko prokomentirala kako su imali velike ideje koje su zvučale suludo na papiru, no savršeno su se uklopile u ovu franšizu, te dodala: "Imamo zapanjujuću avanturu koja pogađa u samo srce glavnog lika i osvjetljava sve one stvari zbog kojeg su se ljudi i zaljubili u njega".

Radnja igre je smještena između prva dva filma, Raiders of the Lost Ark i The Last Crusade, a odvest će nas na brojne svjetske lokacije poput tajnih odaja Vatikana, pustinja Egipta i udaljenih vrhova Himalaja od kojih neke imamo priliku nakratko vidjeti i u svježem promotivnom videu u trajanju od čak 13 minuta popraćenom komentarima dizajnera i programera koji na igri rade. Prema planu, Indiana Jones and The Great Circle stiže na PC i Xbox Series X|S već ove godine, a bit će od prvog dana dostupan i za pretplatnike na servis Xbox/PC Game Pass.