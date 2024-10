Bivši šef Blizzarda planirao je redizajn Overwatcha i ukidanje mikrotransakcija u Diablu 4

Knjiga Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment nagrađivanog autora Jasona Schreiera govori o 33 godine povijesti Blizzarda i otkriva neke zanimljive detalje koji dosad nisu dospjeli u javnost. Među spomenutima, u posljednjem poglavlju autor se osvrnuo na sam kraj Blizzarda i završne godine prije nego što ih je preuzeo Microsoft, zajedno s Activisionom, te u siječnju ove godine otpustio 1.900 zaposlenika, o čemu smo pisali.

Kako piše Schreier, posljednji predsjednik "neovisnog" Blizzarda, Mike Ybarra, koji je tvrtku napustio zajedno s mnogim kolegama, nije bio najomiljeniji šef. Ybarra je u Blizzard došao 2019. godine upravo iz Microsofta/Xboxa, s namjerom da reorganizira tvrtku koja je "spavala na lovorikama". Njegova mala popularnost među zaposlenicima nestala je nakon što je u veljači prošle godine zahtijevao ukidanje rada od kuće i povratak svih zaposlenika u urede kako bi povećao produktivnost.

Međutim, nije se zamjerio samo ljudima ispod sebe, već i ostalim članovima uprave jer je planirao ukinuti mikrotransakcije u Diablu 4 i napraviti reboot Overwatcha. Mikrotransakcije iz Diabla donijele su Blizzardu više od 150 milijuna dolara, dok bi potpuni redizajn Overwatcha zahtijevao velika financijska ulaganja, što je za ostale menadžere bio dovoljan razlog da mu se suprotstave.

Kao igrači, u vezi s Overwatchom nismo sigurni da su njegova razmišljanja bila ispravna, s obzirom na to da je velik broj igrača uložio mnogo sati u postojeću verziju igre. No, za planirane promjene u Diablu 4 smatramo da bi bile itekako dobrodošle među fanovima, jer bi pokazale da su igrači na prvom mjestu, a ne zarada na nekoliko obojenih piksela. Ipak, sve je ostalo upravo na tome – planovima koji vjerojatno nikada neće biti ostvareni.