Blizzard najavio dva kruga vikendaških beta testiranja za Diablo IV koji kreću u ožujku

Posljednja dva vikenda u ožujku Blizzard će pokrenuti beta testiranja Diabla IV, prvo za one koji su već rezervirali svoj primjerak, a u drugo se mogu uključiti svi koji to žele

Prema planu, Diablo IV bi se u finalnom obliku trebao pojaviti 6. lipnja, no prije nego se pozdravimo s rodbinom i na duže vrijeme otputujemo u svijet ovog akcijskog RPG-a, imat ćemo ga priliku i isprobati. Prema novim vijestima iz Blizzarda, već idući mjesec su u planu dva kruga beta testiranja, prvi namijenjen onima koji su unaprijed kupili svoj primjerak i trajat će od 17. do 19. ožujka, dok im se tjedan dana kasnije, odnosno od 24. do 26. ožujka, mogu pridružiti i svi ostali koji će ipak pričekati s narudžbom i možda je naprave kada isprobaju Diablo IV iz prve ruke.

Oba testiranja će biti aktivna na svim platformama na kojima će se Diablo IV pojaviti, odnosno mogu se igrati na Xboxu Series X|S, Xboxu One, PlayStationu 5, PlayStationu 4 i dakako PC-ju, a igračima će biti ponuđen samo mali dio ovog fantazijskog svijeta. Konkretno, imat ćemo na raspolaganju predgovor i čitavo prvo poglavlje smješteno u početnu zonu Fractured Peaks. Kako kažu developeri, bete nisu vremenski ograničene i tijekom navedenih razdoblja ih je moguće igrati koliko god želimo, ali je razvoj likova dozvoljen do maksimalnog 25. stupnja od mogućih sto, koliko će ih biti u finalnom izdanju igre.

Prema riječima Joea Shelya koji predvodi razvoj, Diablo IV je u samoj završnici i prvo poglavlje kampanje koje ćemo moći igrati, uz glavni zadatak vođen pričom, sadrži gotovo sve sporedne koji postoje u ovom području, što je prema riječima spomenutog, poprilično materijala za isprobavanje.