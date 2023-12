Blizzard otkrio zanimljive planove za World of Warcraft i WoW Classic u idućoj godini

Nije nikakva tajna da je Blizzard prilično olako smatrao World of Warcraft vječnim i izbacivao njegove ekspanzije kao da ih je bujica nanijela. Neke su bile solidne, no neke nisu donijele apsolutno ništa novo, da baš ne kažem oda su bile dosadne i loše. Situacija se posljednjih godina počela popravljati i ovaj dugovječni MMORPG je ponovo dobio dobar vjetar u leđa, čemu je pridonijela i veća transparentnost glede budućih planova i aktivnosti Blizzarda.

U svojoj novoj objavi, isti su razotkrili što nas novoga čeka u idućoj godini, kako u World of Warcraftu, tako i u njegovoj mlađoj/starijoj inkarnaciji, World of Warcraft Classicu.

Kako znamo, krajem ljeta ili s prvim danima jeseni, Blizzard je predvidio izlazak nove ekspanzije The War Within, no kako kaže izvršni producent Holly Longdale, do tada će postojeći stadij kojeg obilježava dodatak Dragonflight biti obogaćen s tri velike nadogradnje koje će zaokružiti priču i pripremiti teren za novo poglavlje. Uz to, alpha testiranje The War Withina se već provodi i na temelju njega i preinaka koje će uslijediti će krajem proljeća biti pokrenuta beta u kojoj će veći broj igrača moći sudjelovati i svojim povratnim informacijama djelomično utjecati na njegov finalni oblik.

World of Warcraft Classic je pak na prekretnici. Naime, izlaskom treće ekspanzije Cataclysm 2010. godine stvari su za World of Warcraft počele kretati nizbrdo. Mnogi je s pravom nazivaju najgorom pogreškom u povijesti World of Warcrafta obzirom da je izmijenila praktički sve ranije koncepte i Azeroth kao takav. Upravo zato su igrači tražili Classic kako bi igrali na svijetu koji ih je svojevremeno i privukao ovoj franšizi.

Zbog toga je i čudna Blizzardova odluka da početkom ljeta Cataclysmom nadogradi servere Classica, a oni koji ga žele isprobati ranije će to moći napraviti tijekom beta testiranja koje kreće krajem zime. Toplo se nadamo da se prošlost i masovni odljev igrača neće ponoviti, no opet, "na greškama se uči" je nešto što je Blizzard u ovom slučaju odlučio ignorirati.