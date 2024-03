Blizzard potpuno odustao od PvE načina igranja Overwatcha 2 i prebacio sve resurse na PvP

Kako smo svojevremeno prenijeli, iako je masa igrača bila potpuno zadovoljna Overwatchom, Blizzard se ipak odlučio zamijeniti ga njegovim nastavkom uz opravdanje da prelaze na jači grafički sustav kao osnovni preduvjet za planiranu PvE komponentu koju smo tako željno priželjkivali. Godine su prolazile, PvP je dobivao nadogradnje, a šutnja oko kooperativnog PvE igranja je prekinuta prošle godine službenim odustajanjem od Hero Modea kao glavnog nositelja takve igrivosti.

Tom su prilikom developeri izjavili da odustaju od inicijalnih planova, no ipak će predstaviti PvE u drugačijem obliku, točnije kao pričom vođene misije što je doduše prilično slaba zamjena za obećanu igrivost, no barem je nekakva. U konačnici smo u lipnju dobili tri kooperativne misije, no problem je što je za njihovo igranje valjalo izdvojiti 15 dolara što je suluda cijena za vrlo malo zabave koju nude obzirom na manjak sadržaja koji bi igrače natjerali da ih zaigraju nekoliko puta.

Kako doznaju brojni mediji od svojih izvora povezanih s Blizzardom, vrlo loši prodajni rezultati su rezultirali izostankom bonusa za programere, a da stvar bude gora, početkom siječnja je otkaze dobio gotovo cijeli tim koji je bio zadužen za PvE. Jednostavno, PvE više nema tko napraviti bez enormnih ulaganja, a kako stvari u industriji igara ne stoje najbolje gledamo li velike tvrtke, malo je vjerojatno da će Microsoft kao novi vlasnik biti spreman na kockanje i izgledan gubitak milijuna dolara na nadogradnju igre koju od samog izlaska prati loša reputacija.