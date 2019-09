Borderlands 3 dobio novi trailer uoči izlaska, neki kritičari objavili svoje dojmove

Četiri dana dijeli nas od izlaska novog nastavka u mnogima dragom serijalu, pa nas su nas na to Gearbox i 2K još jednom podsjetili

Od najave novog nastavka u popularnom looter shooter serijalu Borderlands krajem ožujka ove godine razvojni tim Gearbox i izdavač 2K nisu prestali s promoviranjem igre. Održali su nekoliko samostalnih prezentacija, bili prisutni na svim sajmovima i ljubiteljima serijala malo po malo otkrivali što ih sve čeka u četvrtoj igri, ako računamo The Pre-Sequel, odnosno petoj, ako u obzir uzmemo avanturu Tales From the Borderlands, budući da će se neki likovi iz te igre pojaviti.

Do izlaska igre dijeli nas samo nekoliko dana, pa su nas tim i izdavač još jednom na to odlučili podsjetiti i to novim trailerom. U njemu možemo vidjeti nimalo simpatične negativce, nove Vault Huntere, kao i brojne druge likove s kojima smo se u prijašnjim igrama imali prilike družiti. Kao što nam obećavaju nešto manje od pola godine, čeka nas prilično velik kaos u koji fanovi jedva čekaju uskočiti.

Uz objavu novog trailera dignut je embargo na recenzije, pa su tako određeni kritičari, koje je izdavač pažljivo odabrao, dobili priliku podijeliti svoje dojmove. Svi su složni oko toga da se ne radi o revoluciji serijala, već evoluciji onoga što je Gearbox započeo prije 10 godina, te će, kao što je bilo najavljivano, u igri najviše uživati oni koji su voljeli i prethodne nastavke. Jedina iznimka je recenzent PC Gamera kojemu se to ne sviđa, kao što mu se ne sviđaju ni djetinjast humor i priča. Igra trenutno ima prosječnu ocjenu 85/100, dok će svi ostali dobiti priliku svoje reći naknadno.

Borderlands 3 izaći će u petak, 13. rujna, za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a igrači će verziju za računala prvih šest mjeseci moći nabaviti samo putem Epic Games Storea. Iako je ekskluzivnost za Epicovu trgovinu poznata već dugo, nedavno je objavljeno da se 2K odlučio na Denuvo zaštitu, u nadi da će barem privremeno spriječiti piratluk. Igru već dugo vremena možete nabaviti, a više detalja o tome kako to napraviti na kojoj platformi, kao i sve ostalo što je tim do sada objavio o igri možete pronaći na službenim stranicama.