Najavljen Borderlands 3, više informacija stiže idućeg tjedna

Kad su se na pozornici pojavili Randy Pitchford i redatelj novog Borderlandsa rekli su nam da ćemo se s njima družiti sat vremena i odmah umirili publiku kada s napomenom da njihova nova velika igra u tom svijetu neće biti battle royale. Nakon erupcije oduševljenja počeli su sa seciranjem teasera kojeg su objavili jučer, a na kraju prezentacije prožete tehničkim problemima i nakon (predugog) kartaškog trika kojeg je izveo sam Pitchford, konačno smo dočekali i samu najavu.

Nakon tri pokušaja uspjeli smo pošteno odgledati trailer, a igra izgleda onako kako biste od Borderlandsa očekivali – kaotično, prepuno pucnjave i eksplozija uz nove likove, kao i one s kojima ste se družili od 2009. godine.

Kao i u prijašnjim nastavcima moći ćemo birati između četiri lika, igrati sami ili u kooperativnom modu za četiri igrača, ali ovog puta tim kaže da ćemo posjećivati razne svjetove. Osim Pandore i njenog mjeseca, Vault Hunteri će se zaputiti na druga mjesta, pomagati lokalcima i skupljati milijardu oružja (barem tako trailer kaže). Osim toga, Gearbox nije htio objaviti druge detalje, već su nam poručili da ćemo više saznati 3. travnja.

Što se tiče drugih igara u serijalu, najavljene su dvije stvari: Borderlands: Game of the Year Edition i Borderlands: The Handsome Collection Ultra HD. Borderlands GOTY je poboljšana i uljepšana verzija originala koji je izašao prije 10 godina, te stiže na PC i konzole iduće srijede. Igrači koji imaju PC verziju na Steamu dobit će nadogradnju besplatno, dok će oni koji igraju na PlayStationu 4 i Xboxu One prvi put moći zaigrati prvi nastavak u serijalu. Osim grafičkih promjena, razvojni tim je dodao nova oružja, zapakirao sva četiri DLC-a i ubacio zlatne škrinje, pa ako niste nikad zaigrali igru, idućeg tjedna će biti dobro vrijeme za vidjeti što donosi.

The Handsome Collection Ultra HD je besplatan DLC koji donosi teksture visoke razlučivosti i moći će ga preuzeti oni koji igraju na PS4 Pro i Xbox One X konzolama. Gearbox je osim tekstura odlučio uljepšati i ostatak igre, pa ako želite da vam igra izgleda što bolje, kroz ovu kolekciju ćete to moći ostvariti. Osim za konzole, nadogradnja stiže i na PC, a na sve tri platforme bit će dostupna od 3. travnja.

Ne znamo zašto je Gearboxu 3. travanj toliko značajan, ali sve što su najavili danas stiže iduće srijede, uključujući poštene detalje o Borderlandsima 3. Čim se to dogodi, prenijet ćemo novosti, a do tada ćemo vidjeti imaju li u planu objaviti nove informacije na službenim stranicama. Ako ste zainteresirani, Borderlands: The Handsome Collection će do 10. travnja biti snižen na Steamu, pa možete po dosta jeftinijoj cijeni nabaviti Borderlands 2 i Pre-Sequel uz sve DLC-ove.