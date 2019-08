Borderlands 3 je ekskluziva za Epic Games Store i dolazi s Denuvom

Uz to što će igrači moći zaigrati Borderlands 3 na PC-u isključivo putem Epic Games Storea u prvih šest mjeseci, dodani palac dolje stiže u vidu najave korištenja Denuvo zaštite

Treći nastavak Borderlandsa stiže 13. rujna na Xbox One, PlayStation 4, kao i na PC putem Epic Games Storea. Igrači koji uporno odbijaju prihvatiti ovaj servis će zbog ekskluzivnosti morati pričekati šest mjeseci da bi Borderlands 3 stigao na na ostale servise, a dodatni problem potencijalnim kupcima mogla bi predstavljati zaštita Denuvo. Spomenuta je, naime, već u par navrata bila gost naših objava, te je riječ o zaštiti koja prema nekim testovima troši dodatne hardverske resurse što kod vlasnika slabijih konfiguracija predstavlja značajnu stavku tijekom odluke nabaviti neki naslov ili pričekati.

Kao i svaka zaštita, Denuvo nije neprobojan te je pitanje trenutka kada će se piratizirana verzija Borderlandsa 3 naći u opticaju, no developeri je koriste kako bi inicijalno natjerali igrače na kupovinu legalne verzije, pogotovo one nestrpljive. Posljednji put smo se susreli s Denuvom u Rageu 2 pri čemu je zaštita probijena u svega par sati od izlaska igre, da bi nakon dva dana developeri uklonili Denuvo iz same igre.

Kako objašnjava producent Gearboxa, Chris Brock, svjesni su kako su neke kritike na račun Denuva u određenim slučajevima valjane, te da su kod Borderlandsa 3 svim sredstvima pokušali osigurati da ne dođe do situacije u kojoj osoba koja igra piratsku verziju ima bolje performanse od igrača koji je kupio legalnu. Iako njegove riječi nisu garancija da će obje raditi podjednako, nema sumnje da će implementacija Denuva uz Epic Games Store ekskluzivnost svakako odbiti jedan dio igrača, od kojih će neki početi razmišljati o nabavci tek kad DRM bude uklonjen iz igre, izgledno par dana nakon što se pojavi piratska verzija.