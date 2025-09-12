Borderlands 4 zatrpan negativnim komentarima igrača zbog loših performansi

Nakon što je izdavačka kuća Take-Two prije nekoliko mjeseci izmijenila „uvjete korištenja“ i time potaknula „review-bombing“ svojih igara na Steamu, među kojima je i serijal Borderlands, a Randy Pitchford, šef Gearboxa, dodatno dolio ulje na vatru nesmotrenim izjavama oko moguće cijene Borderlandsa 4, bilo je jasno da pred ovim „looter shooterom“ stoji težak zadatak privlačenja igrača. Dobra je vijest da su mediji pohvalili Borderlands 4, ponajviše zbog novih mehanika i igrivosti, pa u verziji za PC na Metacriticu drži ocjenu od 84 posto, no komentari na Steamu su podijeljeni.

Ne iz razloga što se igrači ne slažu s mišljenjem struke, već su njihove zamjerke mahom vezane uz lošu optimiziranost i razne tehničke nedostatke, pa su kritike mješovite i u trenutku pisanja ove objave u pozitivnom tonu je samo 59 posto komentara.

Uz rušenja igre, koja su neki iskusili, gotovo svi se slažu da je optimizacija katastrofalna, pa tako jedan igrač navodi da na njegovoj konfiguraciji s grafičkom karticom GeForce RTX 3080 Ti igra jedva postiže 30 sličica u sekundi na srednjim postavkama kvalitete pri 1440p razlučivosti. Sličnih je primjera nebrojeno i premda neki kažu kako bi uklanjanje zloglasne zaštite Denuvo prilično popravilo stvar, većina krivnju ipak pripisuje samim autorima.

Valja spomenuti kako su u Gearboxu već i prije izlaska bili svjesni mogućih problema s obzirom da je njihov šef i glavni glasnogovornik Pitchford početkom tjedna izjavio da bi igrači trebali imati realnija očekivanja o izvođenju i zahtjevima igre. Kako je rekao, Borderlands 4 je „velika AAA igra otvorenog svijeta, te na slabijim i starijim konfiguracijama neće raditi toliko dobro kao na vrhunskim, suvremenim računalima“.

Zakrpa od 2,7 GB koja je stigla netom nakon izlaska nije donijela neki veći pomak i ispravke, pa se kao i svi igrači nadamo da će se programeri malo više pozabaviti ovom problematikom. U međuvremenu, prema podacima portala SteamDB, Borderlands 4 je u prvih nekoliko sati zabilježio preko 207.000 igrača istovremeno, što je sasvim solidan rezultat.