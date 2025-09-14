Koliko je potrebno da završite Borderlands 4?

Planirate zaigrati novi Borderlands 4? Saznajte koliko će vam vremena trebati da završite glavnu priču, istražite sve sporedne misije ili postanete pravi Vault Hunter sa 100% završenom igrom

Bug.hr nedjelja, 14. rujna 2025. u 01:49

Unatoč novitetima, u svojoj srži ovo je i dalje onaj kaotični looter shooter koji mnogi poznaju i vole. Samo što je ovaj put sve veće i bolje, sa svijetom koji možete istraživati bez prekida, ispunjenim nasumičnim događajima i tonama misija. I da, kao i obično, čekaju vas milijarde oružja. No, za razliku od mnogih modernih pucačina, Borderlands 4 ostaje vjerno single-player i co-op iskustvo s podrškom za cross-platform igranje, što znači da igra zaista ima svoj kraj. Prema analizi portala Digital Trends, vrijeme je da saznamo koliko je točno sati potrebno da biste vidjeli odjavnu špicu.

Koliko traje Borderlands 4?

Odgovor na ovo pitanje u potpunosti ovisi o tome što za vas znači "završiti" igru. Postoje tri glavna stila igranja, a svaki nosi drastično različitu količinu utrošenog vremena.

Ako ste tip igrača koji se želi fokusirati isključivo na glavnu priču i zanemariti gotovo sav sporedni sadržaj, Borderlands 4 možete završiti za otprilike 25 do 30 sati. Ipak, takvim pristupom biste propustili velik dio onoga što igra nudi i što je čini posebnom – od urnebesnih sporednih likova do unikatnih nagrada.

Za većinu igrača, prirodan način igranja bit će kombinacija glavnih i sporednih misija te istraživanje svijeta. Takav, opušteniji pristup, gdje slijedite svoju znatiželju i rješavate zadatke na koje putem naiđete, produljit će vaše igranje na 40 do 50 sati. Ovo je vjerojatno najbolji način da doživite sve što je Gearbox Software pripremio.

No, za prave, hardcore Vault Huntere, igra zapravo počinje tek nakon završetka glavne priče. Akao ste netko tko želi otkriti svaku tajnu, pronaći sve kolekcionarske predmete, dosegnuti maksimalnu razinu te "grindati" za najbolju legendarnu opremu kako biste se suprotstavili najtežim bossovima i endgame sadržaju, pripremite se na avanturu dugu preko 100 sati. A ako ste dovoljno ludi da sve to ponovite sa sva četiri dostupna lika... pa, nećemo ni pokušavati procijeniti koliko ćete dugo ostati u svijetu Borderlandsa.



