Gearboxov trenutni prioritet je poboljšanje performansi Borderlandsa 4 na PC-ju

Iako je šef Gearboxa još nedavno tvrdio da su problemi igrača Borderlandsa 4 na PC-ju prenapuhani, iz studija sada stiže nova zakrpa i poruka kako ih ozbiljno shvaćaju

Gearboxov marketinški tim sasvim sigurno nije presretan nedavnim izjavama svog šefa Randyja Pitchforda, koji očito ne može držati jezik za zubima i pustiti profesionalcima da odrade svoj posao. Naime, iako su igrači jasno ukazivali na probleme s optimizacijom i tehničkim stanjem igre na PC-ju, Pitchford je nakon izlaska Borderlandsa 4 u nekoliko navrata „branio“ svoj uradak besmislenim izjavama.

Primjerice, izjavio je kako je to „vrhunska igra za vrhunske igrače“ i probleme svalio na slabije konfiguracije, zatim tvrdio da je broj pritužbi na optimiziranost igre njihovoj korisničkoj podršci zanemariv, da bi na kraju rekao da je za sve kriv Internet i da je priča prenapuhana.

Sudeći po zakrpama koje je Borderlands 4 dobio tijekom proteklog vikenda i jučer, a vezane su isključivo za poboljšanje performansi, očito je kako su u Gearboxu itekako svjesni da mnogo toga treba popraviti.

Kako kažu u jučerašnjem priopćenju, primili su na znanje svaku povratnu informaciju i znaju da igrači na PC-ju imaju probleme s rušenjem igre i bugovima.