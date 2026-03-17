Bungie kreće s eksperimentalnim testiranjem „duos“ načina igranja u Marathonu

Marathon od starta podržava ulazak u misije u tročlanim timovima i solo, a od sutra će dobiti probni „duos mode“, kojeg su igrači počeli tražiti još od testiranja servera prije izlaska same igre

Damir Radešić utorak, 17. ožujka 2026. u 10:58

Prema prvim pokazateljima, odnosno ocjenama na Metacriticu, Marathon nije prošao baš sjajno kod kritike, no zanimljivo je da mnogo bolje kotira na Steamu, gdje je o njemu pozitivan komentar ostavilo čak 90 posto onih koji su odlučili podijeliti svoje mišljenje. Jednim dijelom zasluge idu na račun susretljivosti developera, koji su već izvršili neke preinake i ugađanja na zahtjev igrača, a sutra kreću s testiranjem novog načina igranja.

Naime, trenutno Marathon podržava ulazak u misije solo ili u tročlanim timovima, a još od testiranja servera prije službenog lansiranja velik broj igrača izrazio je želju za „duos“ modom koji, kako mu i ime govori, omogućava kreiranje dvočlanih timova.

Samo testiranje trajat će dva tjedna i bit će ograničeno na mapu Perimeter, a kako poručuju iz Bungieja, ono što će igrači iskusiti neće biti finalna verzija ovakvog načina igranja. Jon Ziegler, direktor razvoja igre, na X-u je objavio da je ovo najlakši način implementacije novog moda te da će putem vidjeti kako će se stvari razvijati i dodatno ga ugađati prije nego ga službeno omoguće na svim mapama.

Realno, mnogo toga valja uzeti u obzir, od ponašanja protivničkih NPC-eva i njihove brojnosti, rasporeda i količine potencijalnog plijena na mapama i mnogih drugih parametara. Primjerice, igranje solo omogućava izbor klase Rook, koja praktički omogućava besplatno opremanje igrača koji neće biti na gubitku ukoliko tijekom misije budu eliminirani, što nije slučaj ukoliko igraju u timu s ostala dva igrača, a igranje u paru trebalo bi biti negdje između.

U svakom slučaju, dvotjedno testiranje pokazat će sve prednosti i mane postojećih postavki, a Bungie će ih, prema povratnim informacijama i vlastitim zapažanjima, dodatno ugađati.

