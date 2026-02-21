Shadow and Order, nova ekspanzija za Destiny 2, odgođena je i stiže tek u lipnju

Iako su igrači Destinyja trebali zaigrati novi dodatak početkom ožujka, Bungie je zbog preklapanja s lansiranjem Marathona i dodatnih radova najavio 9. lipnja kao novi datum izlaska

Damir Radešić subota, 21. veljače 2026. u 10:05

Da je Destiny 2 daleko od negdašnje slave, jasno govori uvid u statistike portala SteamDB, koje jasno pokazuju da igrači polako, ali sigurno napuštaju ovaj SF multiplayer. Ovaj je trend posebno izražen u protekle dvije godine, pa čak ni nove nadogradnje zamjetno ne podižu prosjek.

S obzirom na to da je nova ekspanzija Shadow and Order trebala biti objavljena 3. ožujka, a o njoj Bungie šuti kao zaliven, bilo je izgledno da se nešto neplanirano događa, što su developeri jučer potvrdili novom objavom.

U njoj kažu kako Shadow and Order prolazi kroz „veliku reviziju“ te da će zbog toga biti odgođen. Veliki zahvat se, prema njihovim riječima, odnosi na umetanje novih sadržaja i prepravljanje starih, a kako više neće nalikovati na prvotno zamišljeni dodatak, 9. lipnja će se pojaviti pod potpuno novim, trenutno nepoznatim imenom.

Uopće ne sumnjamo da je jedan od razloga ove odgode zabrinutost autora zbog slabog prijema prethodnih nekoliko dodataka te se svim silama trude privući stare fanove nazad u igru, no izgledno je da u čitavoj priči veliki udio ima i Marathon.

Riječ je o novom projektu istih autora koji je najavljivan kao sljedeća velika stvar u žanru extraction shootera, no nakon početnih testiranja igrači nisu bili pretjerano oduševljeni viđenim. Tijekom siječnja potvrđeno je kako je izlazak zakazan za 5. ožujak, dva dana nakon što se nova ekspanzija za Destiny trebala pojaviti.

Sasvim je logično da Bungie sve resurse upucava upravo u Marathon kako bi izbjegao fijasko koji mu se prema prvim povratnim informacijama itekako smiješio, pa će deblji kraj, barem što se tiče čekanja, izvući fanovi Destinyja 2.

