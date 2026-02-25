Prvo testiranje Horizon Hunters Gatheringa poklapa se s testiranjem servera Marathona

Horizon Hunters Gathering i Marathon u vlasništvu su Sonyja, pa je odluka o paralelnom testiranju obje igre u najmanju ruku čudna

Kako smo pisali prilikom najave Horizon Hunters Gatheringa, spomenuti spin-off krajem veljače moći će isprobati ograničeni broj igrača, što je jučer i službeno potvrđeno. U službenom priopćenju navodi se kako testiranje započinje 27. veljače i traje do nedjelje, 1. ožujka, a bit će omogućeno putem PlayStation Beta Programa na PlayStationu 5 i putem Steama za PC, dakako, za sretnike koji budu odabrani s obzirom na to da je rečeno kako je testiranje namijenjeno užem krugu igrača.

Prema službenom opisu, igrači će moći testirati tri lovca, Axlea, Rema i Suna, u dva načina igranja: Machine Incursion, u kojem će pokušati izdržati što dulje protiv valova protivnika, te Cauldron Descent, tamnici u nekoliko segmenata sa sve težim izazovima. Uz to, imat će priliku istražiti područje Colorado Springs, kao i The Gathering, zborno mjesto uz mogućnost prilagodbe kampa.

Sve to zvuči solidno, no u isto vrijeme Bungie je planirao, a Sony odobrio, posljednje masovno testiranje izdržljivosti servera Marathona prije službenog izlaska 5. ožujka. Spomenuli smo da Bungie pokušava izbjeći sudbinu Sonyjevih timova koji su proteklih mjeseci zatvarani, a uz posrnuli Destiny 2, čija se zajednica rasipa, Marathon im je vjerojatno posljednja nada da će nastaviti s radom.

Problem je u tome što prve reakcije igrača na spomenuti extraction shooter nisu pretjerano pozitivne, pa je ključno isporučiti igru sa što manje tehničkih problema, što je jedan od ciljeva nadolazećeg testiranja. Kako obje igre financira Sony, čudi da su odobrili testiranje dva toliko važna naslova u isto vrijeme, no nadajmo se da znaju što rade.