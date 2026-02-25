Prvo testiranje Horizon Hunters Gatheringa poklapa se s testiranjem servera Marathona

Horizon Hunters Gathering i Marathon u vlasništvu su Sonyja, pa je odluka o paralelnom testiranju obje igre u najmanju ruku čudna

Damir Radešić srijeda, 25. veljače 2026. u 13:46

Kako smo pisali prilikom najave Horizon Hunters Gatheringa, spomenuti spin-off krajem veljače moći će isprobati ograničeni broj igrača, što je jučer i službeno potvrđeno. U službenom priopćenju navodi se kako testiranje započinje 27. veljače i traje do nedjelje, 1. ožujka, a bit će omogućeno putem PlayStation Beta Programa na PlayStationu 5 i putem Steama za PC, dakako, za sretnike koji budu odabrani s obzirom na to da je rečeno kako je testiranje namijenjeno užem krugu igrača.

Prema službenom opisu, igrači će moći testirati tri lovca, Axlea, Rema i Suna, u dva načina igranja: Machine Incursion, u kojem će pokušati izdržati što dulje protiv valova protivnika, te Cauldron Descent, tamnici u nekoliko segmenata sa sve težim izazovima. Uz to, imat će priliku istražiti područje Colorado Springs, kao i The Gathering, zborno mjesto uz mogućnost prilagodbe kampa.

Sve to zvuči solidno, no u isto vrijeme Bungie je planirao, a Sony odobrio, posljednje masovno testiranje izdržljivosti servera Marathona prije službenog izlaska 5. ožujka. Spomenuli smo da Bungie pokušava izbjeći sudbinu Sonyjevih timova koji su proteklih mjeseci zatvarani, a uz posrnuli Destiny 2, čija se zajednica rasipa, Marathon im je vjerojatno posljednja nada da će nastaviti s radom.

Problem je u tome što prve reakcije igrača na spomenuti extraction shooter nisu pretjerano pozitivne, pa je ključno isporučiti igru sa što manje tehničkih problema, što je jedan od ciljeva nadolazećeg testiranja. Kako obje igre financira Sony, čudi da su odobrili testiranje dva toliko važna naslova u isto vrijeme, no nadajmo se da znaju što rade.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi