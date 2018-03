Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered navodno u pripremi

Krajem srpnja prošle godine igrači su dobili priliku zaigrati uljepšanu verziju mnogima drage pucačine Call of Duty: Modern Warfare. Nažalost, osim što je igra ljepše izgledala, igrače nije pretjerano oduševilo što ju je Activision odlučio prodavati po skupoj cijeni, što je u nju ubacio mikrotransakcije te je još dodano naplaćivao mape. Tim koji je radio na portu i izdavač će prema glasinama pokušati još jednom i to s Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

Nekoliko portala je objavilo kako je nova verzija te igre već neko vrijeme u izradi, a informacije stižu od jednog zaposlenika Raven Softwarea. Prije nekoliko dana se na talijanskom Amazonu pojavio naziv te igre koji je u međuvremenu naravno uklonjen, pa zbog svega toga ne bi bilo neobično da modernizirana verzija igre koja je izašla u studenome 2009. godine izađe uskoro.

U odnosu na reizdanje starije pucačine, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered neće imati multiplayer komponentu i trebao bi se prodavati po cijeni od 20 eura. Bit će zanimljivo vidjeti koliko će igrača biti zainteresirano za takvo što, budući da bi ove godine trebali zaigrati Call of Duty: Black Ops 4 i to čak mjesec dana ranije nego što je uobičajeno za naslove iz tog popularnog FPS serijala.