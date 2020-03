Capcom otkrio detalje o nadolazećim sadržajima za Monster Hunter World

Prošlog petka se Capcom pohvalio da je isporučio 5 milijuna primjeraka ekspanzije Iceborne za svoj hit Monster Hunter World, koji je od kraja siječnja 2018. godine prodan u više od 15 milijuna primjeraka. Velik uspjeh ove igre sigurno je dodatno motivirao tim za proširivanje igre besplatnim nadogradnjama, a danas su kroz novi Dev Diary obavijestili igrače čemu se mogu veseliti naredna dva mjeseca.

Podsjetit ćemo još jednom da će se početkom travnja konzolaške i PC verzije konačno izjednačiti, pa će od tada svi novi sadržaji na sve tri platforme stizati istovremeno. Dok se to ne dogodi, ipak konzolaše čeka jedna nadogradnja prije nego što ona stigne na računala, budući da se od prekjučer PC igrači zabavljaju i bore protiv velikog crvenog zmaja Safi'jiiva.

Ovako izgleda raspored za PS4 i Xbox One, odnosno Steam verziju igre:

Dvije varijante postojećih beštija u igri, Raging Brachydios i Furious Rajang, stižu na konzole 23. ožujka. Zato što će nove borbe biti prilično zahtjevne, tim je pripremio adekvatne nagrade u obliku nove opreme - i jedan i drugi imat će nova oružja i oklope koji će vam poslužiti u budućim questovima. Također, ono što su mnogi igrači dugo htjeli stići će u novoj nadogradnji, a to je mogućnost mijenjanja izgleda oružja. Layered Weapons, kao i Layered Armor do sada, ne mijenja svojstva oružja, već samo izgled, pa ako vam je moda bitna, imat ćete dodatne opcije. Druge dvije novosti su poseban item za Guiding Lands s kojim vođa questa može potjerati bilo koju beštiju koja mu smeta i dodatne nagrade za one koji pomažu u Hunter Helper sustavu.

Sve ove dodatke će igrači na PC-u dobiti 9. travnja, kada na sve platforme stižu dva festivala - Astera Spring Blossom Fest i Seliana Full Bloom Fest. Kao što je običaj kod festivala, donosi novu opremu, posebne questove i nagrade za njihovo rješavanje. Uz njih, najavljena je druga runda Layered Weapons sustava koji će ubaciti dodatne opcije za ukrašavanje alata kojima ubijate beštije, kao i teže verzije dvaju poznatih zmajeva, Namielle i Kulve Taroth.

Za kraj je tim ostavio ono što su ljubitelji ovog serijala dugo čekali. Već par mjeseci najavljuju "povratak mnogima drage zvijeri" koja će biti poznata veteranima, dok se ostali mogu poveseliti crnom zmaju Alatreon koji će doletjeti u svibnju:

Monster Hunter World, zajedno s ekspanzijom Iceborne možete nabaviti za sve tri spomenute platforme, a trenutno se na PC-u putem Steama prodaje po sniženoj cijeni. Igra je prilično kompleksna i daje vam nove tutoriale nakon više od 100 sati igre, ali ako imate strpljenja, Capcom je pripremio najpristupačniju, najbolje prihvaćenu i najuspješniju igru u ovom dugovječnom serijalu. Sve informacije o osnovnoj igri i ekspanziji možete pronaći na ovim stranicama.