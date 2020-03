C&C Remastered ima datum izlaska, Horizon Zero Dawn potvrđen za PC, Doom Slayer kao jednorog

Ako je PC vaša omiljena platforma za igranje igara, imamo par dobrih vijesti za vas. Za nešto manje od tri mjeseca moći ćete opet ili po prvi put zaigrati Command & Conquer uz Red Alert u moderniziranom izdanju. Osim toga ćete u ljetnim mjesecima moći nabaviti i zaigrati odličnu PS4 ekskluzivu iz 2017. godine, Horizon Zero Dawn, a Bethesda je objavila sistemske zahtjeve za Doom Eternal koji stiže idućeg petka, uz detalje o podešavanju izgleda mnogima dragog ubojice demona.

EA objavio datum izlaska za Command & Conquer Remastered Collection

Prošle godine za vrijeme sajma E3 je EA najavio kako rade na novoj verziji kultne strategije Command & Conquer. Reizdanja i uljepšavanje starih igara postao je trend u posljednjih nekoliko godina, a ni ovaj izdavač ne propušta priliku približavanja starih igara novoj publici, ali i nostalgičarima. Do sada nisu bili spremni podijeliti mnogo informacija, osim da tim Petroglyph (koji su osnovali veterani industrije i čija je najnovija igra strategija Conan Unconquered) marljivo radi. Sada smo dobili nove informacije – konkretno trailer, datum izlaska i mogućnost kupovine Command & Conquer Remastered Collectiona već sada.

Osim originala, u paket je uključen i Red Alert, a obje će igre u novom ruhu postati dostupne 5. lipnja i igrači će moći birati žele li igrati na Steamu ili Originu. EA je prošle godine odlučio svoje igre opet nuditi na Valveovom servisu, a budući da se Star Wars Jedi: Fallen Order toliko dobro prodavao, nema razloga zašto ne bi nastavili izdavati i ostale igre na tom servisu. Obje će igre, koje će proslaviti 25. rođendan, imati podršku za 4K rezoluciju, imati poboljšane teksture, dorađene filmiće i glazbu na kojoj radi izvorni skladatelj, Frank Klepacki.

Tim je htio da gameplay ostane vjeran originalu, ali su ipak doradili korisničko sučelje, poboljšali kontrole i ubacili editor za mape. Ono što je zasad neizvjesno, a što bi zajednica igrača jako htjela, je podrška za modove, no tim nema što reći po tom pitanju.Uz dvije osnovne kampanje, uključene su i tri ekspanzije, a nakon što završite nadmetanje s umjetnom inteligencijom moći ćete uskočiti u multiplayer ako budete htjeli. Na oba servisa se C&C Remastered Collection prodaje za 19,99 eura, ako ste zainteresirani, a za sve druge detalje posjetite službene stranice.

Sony potvrdio PC port za Horizon Zero Dawn, stiže ovog ljeta

Sredinom siječnja ove godine počele su kružiti glasine da će jedna od najbolje ocijenjenih PS4 igara iz 2017. godine i ekskluziva za tu Sonyjevu konzolu možda stići na računala. Ni izdavač, ni razvojni tim Guerilla Games nisu ništa spominjali, ali se su neki igrači prije malo manje od mjesec dana na Amazonu zamijetili PC verziju. Tišina je potrajala sve do danas kada je službeno potvrđen PC port za jednu Sony Interactive Entertainment ekskluzivu čime će ta igra postati prva za koju je izdavač dao zeleno svjetlo.

„Da, mogu potvrditi da Horizon Zero Dawn ovog ljeta stiže na PC. Uskoro će Guerilla objaviti više informacija, konkretno novi redatelji u studiju“, rekao je u intervjuu Hermen Hulst, glavni čovjek PlayStation Worldwide Studiosa. Osim što to može potvrditi, na Steamu se već pojavila stranica za Horizon Zero Dawn Complete Edition koji uz osnovnu igru uključuje ekspanziju The Frozen Wilds i pet paketa s opremom koja će Aloy olakšati posao.

Iako je Hulst napomenuo da ovaj potez ne znači da će druge ekskluzive stići na PC i da trenutno nemaju takve planove za druge igre, već da su se na ovaj potez odlučili jer misle da će Horizon Zero Dawn biti odlična igra za računala, neki ljubitelji Sonyjevog hardvera nisu baš oduševljeni. Radi ovog poteza im predviđaju propast PlayStationa 5 i kako narušavaju ugled konzole i kako mogu prestati koristiti slogan „Only On PlayStation“ i kako je ovo izdaja. Unatoč tim ljudima koji se pretjerano uzrujavaju, dobro je da će veći broj igrača moći iskusiti odličnu igru na još jednoj platformi.

Horizon Zero Dawn prati Aloy u post-apokaliptičnom svijetu u kojem ljudi, uglavnom u miru, žive s robotima-dinosaurima. Na glavnoj junakinji je da otkrije što se dogodilo sa svijetom, zašto roboti počinju biti sve agresivniji i da spriječi nove probleme. Ovaj akcijski RPG s otvorenim svijetom trenutno nema konkretan datum izlaska, ali ima službene stranice koje kriju više detalja, kao i one na Valveovom servisu ako želite staviti igru na popis želja.

Objavljeni sistemski zahtjevi za Doom Eternal uz informacije o uljepšavanju Doom Slayera

Deset dana dijeli nas od izlaska nove igre u kultnom FPS serijalu kojeg je id Software veoma uspješno oživio 2016. godine. Doom Eternal nastavlja „priču“ o Doom Slayeru – čovjek samo želi poubijati apsolutno sve demone i kad god mu netko počne filozofirati o tome što, kako i zašto, odgovor su pucnjava ili razbijanje. Nakon kaosa na Marsu posjetit ćemo jednako kaotičnu, sada okupiranu Zemlju koju su horde pakla odlučile malo drugačije ukrasiti, a gospodin Slayer imat će veći arsenal, više vještina, ali i više protivnika za ubiti.

Sistemski zahtjevi počeli su kružiti prošlog tjedna, ali se ispostavilo da nisu baš točni, pa nam je sada Bethesda pripremila prave informacije o tome što ćemo morati u svojim kućištima imati za optimalno pretvaranje protivnika u crvenu maglu:

Minimalna konfiguracija (1080p, 60 FPS, Low postavke) Preporučena konfiguracija (1440p, 60 FPS, High postavke) Ultra konfiguracija (4K, 60 FPS, Ultra postavke/1440p, 120 FPS, Ultra postavke) OS 64-bitni Windows 7 ili 10 64-bitni Windows 10 Procesor Intel Core i5@3.3 GHz ili AMD Ryzen 3@3.1 GHz Intel Core i7-6700K ili AMD Ryzen 7 1800X Intel Core i9-9900K ili AMD Ryzen 7 3700X Grafička Nvidia 1050Ti, GTX 1060, GTX 1650 ili AMD R9 280, R9 290, RX 470 Nvidia GTX 1080, RTX 2060 ili AMD RX Vega56 Nvidia RTX 2080 Ti RAM 8 GB 16 GB HDD 50 GB slobonog prostora

Za preporučenu konfiguraciju još stoji napomena za one koji imaju namjeru igrati na 1080p rezoluciji, a žele 60 FPS-a i visoke postavke – sve ostaje isto osim grafičkih kartica koje su Nvidia GeForce 970, GTX 1060 ili AMD RX 480. Ako imate 970 morat ćete za 60 FPS-a smanjiti postavke sa High na Medium.

Uz ovo, Bethesda je pripremila posebnu ponudu za Twitch Prime pretplatnike koji će od izlaska igre do 21. travnja moći ugrabiti kozmetičke dodatke za ovog opakog junaka. Iza imena Doomicorn Slayer Master Collection nalaze se tri skina, nekoliko animacija, ikona i još par drugih dodataka koji će se osim u kampanji za jednog igrača moći koristiti u multiplayer modovima.

Doom Eternal, uz Doom 64 koji će po prvi put od izlaska 1997. godine postati dostupan na drugim platformama i to uz novo poglavlje, izlazi 20. ožujka za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch. Igru već dugo možete kupiti, zato što je osim standardne prakse predbilježbi trebala izaći u studenome prošle godine. Poveznice za odgovarajuće trgovine ovisno o verziji koja vas zanima, kao i sve druge informacije o ovoj pucačini možete pronaći na ovim stranicama.