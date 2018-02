Chrono Trigger se iznenada pojavio na Steamu

Square Enix je odlučio za još jedan svoj klasik napraviti PC port, no kao i neki drugi koje su do sada izdali i ovaj je problematičan

Japanski izdavač Square Enix je u posljednjih nekoliko godina napravio poveliku količinu portova svojih starijih igara za PC. Uglavnom se radilo o nastavcima iz RPG serijala Final Fantasy, a danas su istovremeno najavili i izdali novi PC port još jednog svojeg kultnog RPG-a.

Radi se o Chrono Triggeru, RPG-u koji se često nalazi na popisima najboljih igara svih vremena i koji je izašao za Super Nintendo 1995. godine. Igra je pokupila vrhunske ocjene, a port za Nintendo DS koji je izašao 2009. godine dobio je isti tretman. Par godina nakon, izdavač je pripremio i mobilnu verziju koja je doduše bila malo lošije ocijenjena.

Od sada svi koji su htjeli odigrati tu kultnu igru na svojim računalima (ROM verzije nećemo računati) mogu to i napraviti ako je kupe putem Steama. Nažalost, ako je suditi po recenzijama koje su korisnici do sada napisali izgleda kako Square Enix nije napravio dobar posao. Službeni opis kaže kako se radi o kombinaciji DS i mobilnog porta - iz verzije za Nintendovu konzolu preuzet je dodatan sadržaj, dok su izgled i grafika slični mobilnoj verziji.

Ono što se spominje kao posebnost za PC jesu optimizirane kontrole za gamepade, kao i za kombinaciju miša i tipkovnice, nova mogućnost snimanja napretka kroz igru i posebni dodaci koje igrači mogu dobiti ako kupe verziju na Steamu do 2. travnja. Nije poznato što će nakon toga Square Enix napraviti, ali vjerojatno je da će prodavati samo "običnu" verziju.

Time dolazimo do problema koje su igrači do sada javili. U vrijeme pisanja je na Valveovom servisu bilo 68 recenzija, a samo 27 posto njih bilo je pozitivno. To znači da Chrono Trigger krasi kategorija Mostly Negative, a neki problemi koji se spominju jesu trzanje, screen tearing, loše korisničko sučelje, filter kojeg ne možete ugasiti i kao šećer na kraju, bugovi.

Ipak, nešto dobrih vijesti ima barem za one koji igru posjeduju na svojim mobilnim uređajima. Svi dodaci koji su stigli s PC verzijom pronaći će svoj put do njihovih uređaja.

S obzirom na količinu negativnih ocjena, vjerojatno je da će Square Enix morati izdati barem pokoju zakrpu da riješe ove glavne probleme, pa ako želite odigrati tu igru, možda je bolje pričekati i vidjeti kako će se situacija odvijati. Do tada možete pogledati novi trailer koji je danas izašao s igrom, proučiti stranice na Steamu ili one službene.