Darksiders Genesis dostupan za igranje, RDR 2 stigao na Steam, besplatni vikendi i ostale novosti

Još jedan četvrtak, još jedno brdo vijesti iz igraće industrije. Ovog je tjedna utorak bio uglavnom zadužen za nove igre, srijeda za nove vijesti, a današnji dan ima svega po malo. Izašle su dvije zanimljive igre, objavljeno je nekoliko trailera za nova iskustva i proširenja koja stižu, budući da se bliži vikend neke je igre moguće besplatno zaigrati, a Epic i dalje nastavlja s besplatnom ponudom koja se mijenja svakog četvrtka.

Spin-off Darksiders Genesis u prodaji

Otkad je THQ Nordic najavio spin-off u serijalu Darksiders pisali smo o njemu nekoliko puta, a danas ćemo vas obavijestiti da je dostupan za igranje. Darksiders Genesis spaja akciju i neke RPG elemente uz izometrijsku perspektivu, zbog čega ga je na prvi pogled bilo najjednostavnije usporediti s Diablom III, ali je ovdje ipak puno veći naglasak na akciju i skakanje.

Po prvi puta se družimo s četvrtim jahačem apokalipse imena Strife, a njemu se u avanturama pridružuje protagonist prve igre, War. Ovu igru možete igrati sami i upravljati naizmjence sa svakim jahačem ili pozvati prijatelja, odabrati onog koji vam je draži i zajedno, također po prvi puta u povijesti serijala, kooperativno istrebljivati horde demona. Airship Syndicate, tvorci odličnog Battle Chasers: Nightwar, pripremili su verziju za PC koju možete nabaviti za 29,99 eura, dok će vlasnici PlayStationa 4, Switcha i Xboxa One morati pričekati do 14. veljače iduće godine. Darksiders: Genesis je dobio dosta dobre ocjene od kritičara, pa možete vidjeti što oni kažu ili ako želite samo više osnovnih informacija, posjetiti službene stranice.

Mosaic, avantura o otuđenosti, dostupna za igranje

Razvojni tim Krillbite Studio većina igrača upoznala je kroz horor avanturu s pogledom iz prvog lica, Among the Sleep. Njihov novi uradak krije se iza imena Mosaic i u njemu su se pozabavili temama kao što su otuđenost, monotonost modernog života i poslova, i besmislenost svega toga zajedno. Tako da su u jednu ruku i dalje ostali u žanru horor avantura.

Mosaic prati neimenovanog mladića koji se ujutro diže, pere zube, namjesti kravatu, uredi kosu i odlazi na posao. Jedno jutro se počinju događati neobične stvari i perspektiva vam se počne mijenjati. Osim hodanja po gradu koji izgleda impozantno, ima nešto zagonetki i par mini igara. Igru možete nabaviti za PC putem Steama i GOG-a, dok ćete nešto više detalja o verzijama i premisi pronaći na ovim stranicama.

Besplatan vikend za The Crew 2 i Goat of Duty

Kao i svakog tjedna, razni izdavači i timovi igračima daju priliku da (legalno) besplatno isprobaju njihove igre, a ovog puta ponuda uključuje trkaću igru i blesavu pucačinu. Prva na redu je Ubisoftova igra The Crew 2 u kojoj možete osim automobila voziti brodove i avione, te se utrkivati na raznim lokacijama u SAD-u. Ponuda uključuje cijelu igru s najnovijom nadogradnjom koja je ubacila tjedne PvE utrke i vrijedi za sve tri platforme na kojima je igra dostupna – PC, PS4 i Xbox One. Ako vam se igra dopadne, možete je do 8. prosinca zajedno sa Season Passom nabaviti po 70 posto nižoj cijeni. Sve detalje o besplatnom vikendu možete proučiti ovdje.

Druga igra zove se Goat of Duty i u njoj igrate kao koza koja na sebi ima montirana oružja i napucava druge koze kojima upravljaju drugi igrači. Svoju kozu možete obući u razna odijela i podesiti joj izgled, a kad ste zadovoljni napravljenim možete uskočiti u deathmatch mod. Ovaj FPS se od sredine srpnja ove godine nalazi u Early Accessu, a oni koji su ga na Steamu zaigrali imaju samo pozitivne stvari za reći. Uz besplatan vikend koji završava 8. prosinca, igra se prodaje po 40 posto nižoj cijeni, odnosno 5,99 eura, pa ako vam se dopadne biti homicidalna naoružana koza, možete uštedjeti par eura. Ako vam treba više informacija o igri za koju razvojni tim 34BigThings kaže da je inspiraciju pronašao u klasicima kao što su Quake i Unreal Tournament, nalaze se na službenim stranicama.

Monster Hunter World: Iceborne dobio novu besplatnu nadogradnju

Akcijska igra, RPG i na neki način borilačka igra Monster Hunter World je Capcomu postao najprodavaniji naslov u povijesti kompanije i posljednja brojka koju su proslavili prije par mjeseci bila je 14 milijuna prodanih primjeraka. Osnovna igra izašla je u siječnju 2018. godine za PS4 i Xbox One, da bi osam mjeseci nakon toga postala dostupna i na PC-u. Početkom rujna za konzole je izašla ogromna ekspanzija imena Iceborne, kojom je osim brojnih novih sadržaja razvojni tim ubacio i mnoge Quality of Life promjene, a kao i s osnovnom igrom nastavili su izdavati novosti putem besplatnih nadogradnji.

Do sada smo mogli uživati u brojnim kolaboracijama kao što su Horizon: Zero Dawn, The Witcher 3, Resident Evil 2, Assassin's Creed: Origins, Final Fantasy XIV, uz razne nove beštije, oružja i opremu. Taj se trend nastavlja i najnovija nadogradnja koja je dostupna ubacuje još jednu kolaboraciju za one koji igraju na PlayStationu 4 – Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds misije u kojima ćete opet igrati kao Aloy i moći nadograditi njenu opremu. Oni koji se vole mučiti mogu se pokušati uhvatiti ukoštac s novom varijantom beštije Zinogre, punog imena Sygian Zinogre, istražiti novu Tundra regiju u kojoj čekaju Barioth i Viper Tobi-Kadachi, a ako se jako ne volite, tu je i Tempered Ruiner Nergigante. Od opreme, tim je pripremio Defender oružja koja tim predlaže upariti s Guardian Armor setom za one koji su tek nabavili igru, a žele što prije doći do Iceborne sadržaja. U videu su članovi tima popričali i o nadolazećim festivalima, a ako želite promjene pročitati, popis se nalazi ovdje. Sve ostale informacije o Monster Hunteru možete pronaći na službenim stranicama. PC verzija ekspanzije izlazi 9. siječnja i možete je već sada nabaviti na Steamu.

Nove igre stigle u Xbox Game Pass

Jedna od bolji stvari koje je Microsoft u posljednjih nekoliko godina smislio je Xbox Game Pass. Iako mjesečne pretplate za igranje igara nisu nova stvar, njima ide prilično dobro. Imaju odličnu kolekciju, prije nekoliko mjeseci su ponudu proširili na računala uz Xbox Game Pass for PC, tako da ako imate njihovu konzolu ili ste preuzeli Xbox Beta aplikaciju možete po razumnoj cijeni zaigrati odlične igre. Microsoft je jučer objavio nove igre koje uskoro stižu, a evo što možete očekivati:

Za Xbox One su danas postali dostupni My Friend Pedro i Naruto to Boruto: Shinobi Striker, dok sutra izlaze Demon's Tilt i Wandersong. Ponuda na PC-u proširena je s četiri igre – My Friend Pedro, Faeria, Europa Universalis IV i Farming Simulator 17, uz Halo: The Master Chief Collection koji je izašao jučer. Phoenix Point je također trebao već biti dostupan, no iz nekog razloga još uvijek nije, a Microsoft se nije objasnio. Ostale igre stižu uskoro, pa se pretplatnici imaju čemu veseliti kroz prosinac. Također, na prijenosu uživo koji se održao na Mixeru pojavio se šef Xboxa, Phil Spencer, koji je rekao da će i Remedyjev ovogodišnji hit Control stići na Game Pass, ali zasad nije poznato točno kada i da li se odnosi samo na konzolašku verziju ili i onu za računala.

Control will be coming to Xbox Game Pass according to Phil Spencer https://t.co/riulLk7B7C (timestamp at 44 minutes)



"I thought Control was really good. It didn't reach enough people so I'm glad to see that it's coming in to Game Pass so hopefully more people will play it" pic.twitter.com/J6kG9jjw9R — Wario64 (@Wario64) December 5, 2019

Xbox Game Pass kod nas nije službeno dostupan, ali ako ste snalažljivi i malo prokopate po Googleu moguće ga je natjerati da proradi. Budući da je PC verzija trenutno u beti, aktualna je promotivna ponuda u kojoj po cijeni od jedne funte možete nabaviti pretplatu za tri mjeseca. Sve informacije o Game Passu možete pronaći ovdje.

Beyond a Steel Sky stiže par mjeseci kasnije

Onim igračima koji su je zaigrali je Beneath a Steel Sky draga point and click avantura. Od njenog izlaska prošlo je 25 godina, a razvojni tim koji je zaslužan za original, ali koji je poznatiji po serijalu Broken Sword, odlučio je napraviti nastavak. Beyond a Steel Sky najavljen je početkom travnja ove godine i iako je trebao izaći do kraja 2019. razvojni tim je objavio promjenu plana.

Na službenim stranicama su u kratkoj vijesti napisali da im je ovo najambicioznija avantura do sada i da su jako blizu ostvarivanja svoje vizije, no kako bi bili u potpunosti zadovoljni trebat će im dodatnih par mjeseci za dovršavanje igre. Nisu odredili konkretan datum, već su samo rekli „par mjeseci nakon početka 2020. godine“. Dodali su da će datum potvrditi početkom godine i podsjetili da ćemo igru moći nabaviti za PC i konzole. Igra već ima stranice na Steamu, a ako želite biti u toku s novostima, pratite službene stranice, Facebook, Twitter ili Instagram profile, te ako želite aktivnije sudjelovati, pridružite se Discord kanalu tima Revolution Software. Prije nego što izađe nastavak, na GOG-u možete besplatno preuzeti original.

Red Dead Redemption 2 stigao na Steam

Oni koji nemaju problema s igranjem igara na drugim launcherima na svojim računalima već mjesec dana mogu igrati Red Dead Redemption 2 na PC-u. Opcije su bile preuzimanje programa koje su napravili Rockstar i Epic Games, a od danas se zabavi na Divljem zapadu mogu pridružiti svi oni koji su čekali da igra postane dostupna na Valveovom servisu.

Rockstar je za PC verziju svog prošlogodišnjeg hita pripremio svakakve nadogradnje i skupio sav sadržaj koji je bio dostupan na konzolama, ali sam izlazak nije prošao baš glatko. Igrači su imali razne probleme, od pokretanja igre do onih s performansama, koje je u međuvremenu tim sredio i kao ispriku pripremio neke bonuse. Još jednom ćemo vas podsjetiti da vam za uživanje u avanturama Arthura Morgana treba 150 GB slobodnog prostora na disku i da će vam preuzimanje vrlo vjerojatno duže potrajati. Odgovore na sva pitanja koja možda imate o igri pronaći ćete na službenim stranicama.

Gameplay trailer za prvi Borderlands 3 DLC

Prije nešto više od dva tjedna je Gearbox najavio prvi DLC koji će biti dostupan u sklopu Season Passa za njihov looter shooter Borderlands 3. Do izlaska nas dijele dva tjedna, ali je razvojni tim htio igračima već sada pokazati kako izgleda prvih 13 minuta. Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot vas vodi u napušten kasino, koji u biti nije napušten, već ga još uvijek čuva cijela hrpa Hyperionovih robota i u njemu žive, ili barem pokušavaju živjeti, oni koji su u njemu ostali zaključani nakon što je Handsome Jack napustio svijet živih.

Od novih sadržaja možete očekivati ono što ljubitelji serijala Borderlands uvijek žele – još loota, koji uključuje oružja, opremu, te brojne kozmetičke dodatke. Kao što mu ime kaže, misiju u DLC-u organizira gospođa Moxxi, a želi da joj pomognete opljačkati lokaciju koju nitko više ne koristi. Ovo je prvi od četiri dodatka koje je Gearbox zamislio za Season Pass, a možete ga kupiti zasebno ili ga već imate ako ste kupili Super Deluxe verziju igre. Borderlands 3 je dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na računalima ga trenutno možete nabaviti samo putem Epic Games Storea. Sve ostale detalje o najnovijoj igri u serijalu možete proučiti ovdje.

MechWarrior 5 dobio trailer uoči izlaska

Ako pitate ljubitelje mechova i serijala MechWarrior, prošlo je previše godina otkad su mogli uživati u single player iskustvu u kojem će trčati u tim dvonožnim grdosijama i raznositi sve pred sobom. Na svu sreću, čekanju uskoro dolazi kraj i razvojni tim Piranha Games nas je na to podsjetio novim trailerom za MechWarrior 5: Mercenaries.

Osim što ćete misije moći igrati sami i davati naredbe umjetnoj inteligenciji, na bojištima će vam se moći pridružiti još tri prijatelja da ih kooperativno rješavate. Tim poručuje da igrače čekaju okruženja koja će na razne načine moći razoriti, strateške odluke oko opreme koje ćete prije misija sa sobom spakirati i raznoliki zadaci u kojima ćete moći demonstrirati svoje vještine. MechWarrior 5: Mercenaries je trenutno najavljen samo za PC i izlazi idući utorak, 10. prosinca, a možete ga kupiti samo putem Epicove trgovine. Zasad nije poznato hoće li stići u ostale trgovine, ali sve što je tim bio spreman objaviti nalazi se na službenim stranicama.

Jotun Valhalla Edition besplatan u Epic Games Storeu

Ovog tjedna će biti godina dana otkad se otvorio Epic Games Store i nešto manje od toga otkad su počeli besplatno dijeliti igre. Najprije su ih igračima nudili svaka dva tjedna, zatim svaki tjedan, pa neko vrijeme dvije tjedno, da bi se nedavno opet vratili na jednu. Ovog tjedna je to akcijska avantura inspirirana nordijskom mitologijom u kojoj vam je zadatak impresionirati bogove, Jotun Valhalla Edition.

Nalazite se u ulozi obeščašćene ratnice koja prije ulaska u Valhallu mora dokazati da je toga vrijedna. To znači istraživanje lijepih staza i premlaćivanje giganata zvanih jotun. Kao i uvijek, sve što vam treba je Epicov korisnički račun i imate tjedan dana za dodavanje igre u svoju kolekciju. Nakon toga je na redu The Escapists, strategija u kojoj ćete živjeti u zatvoru i pokušati iz njega pobjeći, a što će nam ostalo Epic pripremiti do kraja 2019. saznat ćemo uskoro.