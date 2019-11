Predstavljen prvi DLC za Borderlands 3, besplatan vikend najavljen za konzole

Prošla su puna dva mjeseca od izlaska Borderlandsa 3, najnovije igre u popularnom looter shooter serijalu, a Gearbox je nakon nekoliko manjih besplatnih dodataka i ubacivanja posebnog eventa vezanog uz Noć vještica odlučio najaviti prvo konkretno proširenje svoje igre. Igrači će se u prvom DLC-u, punog imena Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot, najviše družiti upravo s tom gospođom kojoj trebaju vješti Vault Hunteri kako bi joj pomogli s misijom.

Oni koji joj odluče pomoći zaputit će se sami ili s još tri prijatelja na napuštenu svemirsku postaju koja je ujedno bila i kasino, a tim kaže da je pripremio lokacije vrijedne životnog stila glavnog negativca iz druge igre. Budući da on više nije živ, postaja se zatvorila, ali je još uvijek čuvaju Hyperionove snage i hodnicima još uvijek lutaju neprijatelji koje nismo imali prilike vidjeti i koji nisu u najboljem psihičkom stanju, te zanimljivi bossevi.

Koje su nagrade za uspješno čišćenje postaje? Osim novih legendarnih oružja, hrpe novaca i Eridiuma, Gearbox priprema nove varijante svih tipova kozmetičkih dodataka koje se u igri nalaze - Vault Hunter glave i odjeća, Weapon Trinkets, Echo Device skins i Emotes. Što se tiče uvjeta za igranje ovih misija, morate doći do glavne baze Sanctuary III i biti barem level 13.

Ovaj je DLC prvi od četiri u nizu koji su planirani u sklopu Season Passa, što znači da ako ga želite odigrati, morate ga ili kupiti zasebno ili ste nabavili Super Deluxe verziju koja uključuje Season Pass. One koji ne žele izdvajati dodatne novce van osnovne igre će uskoro dočekati besplatna nadogradnja koja će uključivati Takedown at the Maliwan Blacksite - izazov namijenjen uigranim kooperativnim četveročlanim timovima, kao i Mayhem 4, novu težinu koja će pružiti još veće izazove i imati svoj poseban loot.

Uz nove sadržaje stiže i dugo iščekivana zakrpa, budući da je razvojni tim do sada izdavao samo hotfixeve. Igrače će sigurno veseliti vijest da će bossevi sada bacati određene Legendary iteme, pa će biti puno lakše farmati za ono što točno tražite za svoj build. Još jedna veoma bitna promjena je proširivanje banke u kojoj držite svoja oružja i opremu s 50 na 300. Od drugih QOL promjena spominje se dodavanje novu metu za vježbanje na Sanctuaryju III na kojoj ćete moći testirati sva oružja, nove Vending Machines koje je tim rasporedio po cijeloj galaksiji i nešto uljepšano korisničko sučelje s boljim performansama.

Moxxi's Heist of The Handsome Jackpot izlazi 19. prosinca za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a za besplatnu nadogradnju sa zakrpom su poručili da stiže veoma brzo. Ako vam treba više detalja, informacije u pisanom i video obliku možete pronaći ovdje. Za kraj je Gearbox poručio vlasnicima PlayStationa 4 i Xboxa Ona da od danas do 24. studenog na svojim konzolama mogu besplatno preuzeti i zaigrati Borderlands 3, da mogu provjeriti sviđa li im se igra prije kupovine. Najavni trailer za prvi DLC nalazi se u nastavku, dok se sve ostale informacije o igri kriju na službenim stranicama.