Diablo II nakon 25 godina dobio prvu ekspanziju s novom klasom heroja

Blizzard je ispunio obećanje od prije pet godina i uistinu izbacio ekspanziju Reign of the Warlock za Diablo II, odnosno njegovo obnovljeno izdanje Diablo II: Resurrected

Damir Radešić četvrtak, 12. veljače 2026. u 12:34

Premda je od izlaska originala prošlo više od 25 godina, legendarni kralj ARPG-a Diablo II nije zaboravljen, kako od igrača, tako i od Blizzarda. Osim što je prije nekog vremena dobio obnovljeno i grafički osuvremenjeno izdanje pod nazivom Diablo II: Resurrected, developeri su svojevremeno tvrdili kako rade na ekspanziji, što je zvučalo pomalo čudno za igru te starosti, no nisu lagali.

Naime, Blizzard je jučer na tržište izbacio ekspanziju Reign of the Warlock, koju osobno više smatramo DLC-om, no uvjereno smo da će oživjeti staru strast i natjerati fanove da ponovo uzmu mačeve u ruke i poigraju se s hordama demona.

Kako smo rekli, iako je Reign of the Warlock opisan kao ekspanzija, zbog izostanka bilo kakvog produžetka kampanje i priče, ipak smo mišljenja da je riječ o manjem dodatku, ali svakako hvalevrijednom. U središtu spomenutog je Warlock, nova klasa koja može prizvati do tri demona da se bore uz ovog heroja, a jednog od njih moguće je ojačati posebnim moćima.

Uz nove mehanike koje su vezane uz Warlocka, autori su napokon uvrstili automatsko organiziranje inventara, što je odavno zahtijevana mogućnost od strane igrača, kao i posebnu karticu u škrinjama u koju će biti ubacivani resursi, drago kamenje i rune.

Tijekom potrage za glavešinama demonskih sila, igračima će biti na izbor filteri pomoću kojih će birati koje će vrste plijena na tlu biti jasnije uočljive, a u igru je dodana i svojevrsna enciklopedija sa svim predmetima koje su igrači pokupili, njihovim statistikama i od kojeg protivnika su ispali.

Velika je novost da je ovim dodatkom Diablo II: Resurrected dospio i u ponudu Steama, na kojem ga možete nabaviti u Infernal Edition verziji koja uključuje novi dodatak Reign of the Warlock, a to zadovoljstvo platit ćete 39,99 eura.

Stari fanovi koji već posjeduju Diablo II: Resurrected na Battle.netu pak mogu kupiti samu ekspanziju za nemalih 24,99 eura, što je možda previsoka cijena gledamo li količinu sadržaja izvorne igre i ovog dodatka, no koliko vidimo, našim prijateljima s liste nije bila prepreka da ponovo krenu u staru/novu hack'n'slash avanturu.

