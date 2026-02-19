PC hlađen ljudskom krvlju koji je Blizzard poklonio prije dvije godine i dalje radi savršeno

Sjećate li se marketinškog trika za Diablo 4 kada je Blizzard poklonio gaming računalo hlađeno ljudskom krvlju? Streamer koji ga je osvojio otkriva da i dvije godine kasnije radi besprijekorno

Bug.hr četvrtak, 19. veljače 2026. u 09:21

Industrija videoigara definitivno je tijekom godina vidjela svoj dio divljih marketinških poteza. Ipak, personalizirano gaming računalo hlađeno ljudskom krvlju, koje je Blizzard poklonio obožavatelju u sklopu promocije druge sezone igre Diablo 4, vjerojatno uzima titulu najluđeg. Nekako, to računalo je još uvijek živo i radi punom parom, dvije godine kasnije.

Dobitnik Blizzardovog krvavog računala, streamer koji na Twitchu koristi ime Storms888, otkrio je da je zloglasno računalo još uvijek u "gotovo savršenom" stanju.

"Nisam primijetio nikakav pad u performansama od dana kada sam ga dobio", rekao je u nedavnom intervjuu za Aftermath. "Nevjerojatno je za streaming i snimanje. Trenutno streamam Battlefield 6 na ultra postavkama s više od 200 sličica u sekundi bez ikakvih problema."

Ovo tehnološko čudo, ili čudovište, prvi put je dospjelo na naslovnice 2023. godine kada je Blizzard najavio nagradnu igru kako bi promovirao vampirsku drugu sezonu Diabla 4, nazvanu "Season of Blood". Storms888 kaže da nije nadograđivao računalo te se nada da će ga jednog dana moći proslijediti svojoj djeci.

"Nisam ga nadograđivao", rekao je. "I da, njegova prilagođena priroda igra ulogu. Ne želim mijenjati nijedan njegov aspekt zbog faktora novosti, volio bih ovo jednog dana dati svojoj budućoj djeci, kao i zbog tehničkih ograničenja, budući da su na procesoru i grafičkoj kartici montirani prilagođeni vodeni blokovi, a ja nisam iskusan u radu s tim."

Misterij iza krvavog hlađenja

Što se tiče pitanja čija krv hladi računalo, Storms888 kaže da to još uvijek nije jasno. Zbog svoje sklonosti zgrušavanju, krv očito nije idealna tekućina za hlađenje hardvera. Streamer vjeruje da je Blizzard vjerojatno pomiješao crvene krvne stanice sa standardnom rashladnom tekućinom umjesto da je u sustav ulio čistu ljudsku krv.

"Postojao je dokument o donaciji koji je izričito navodio da je to potvrđeni uzorak krvi, ali to je bilo sve", rekao je streamer o podrijetlu krvi. "Blizzard nije specificirao potrebu za zamjenom, iako su mi dali zamjensku bočicu krvi. Međutim, ona je jako curila. Morao sam staviti bočicu u zasebnu vrećicu. Čini se da je rashladna tekućina uglavnom standardna i da su u nju dodali crvene krvne stanice. Nisu naveli omjer, ali je tamnocrvene boje."

Ostavljajući krvave tehničke poteškoće po strani, Storms888 kaže da planira koristiti računalo sve dok ono bude radilo. "Nastavit ću ga koristiti sve dok grafička kartica Nvidia 4090 i procesor Intel 14900k više ne budu dovoljni za moderne igre", izjavio je. "Sve u svemu, i dan danas sam u šoku što sam ga osvojio. Veći dio života imao sam apsolutno užasna računala. Ovo je zaista bilo iskustvo koje mi je promijenilo život i otvorilo mi mnoga vrata u profesionalnom smislu vezanom za streaming."

