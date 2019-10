Dojmovi kritičara za The Outer Worlds, Darksiders Genesis datum izlaska i ostale gaming novosti

Osim što je jutros izašla igra koja će razveseliti ljubitelje horora i autora H.P. Lovecrafta, Moons of Madness, ostatak igraće industrije je standardno živnuo kada se Amerika probudila. Glasine koje uključuju ime nove igre u Batman Arkham serijalu i najavu novih Blizzardovih igara Diablo 4 i Overwatch 2 moći ćemo potvrditi uskoro (BlizzCon i Paris Games Week održavaju se idućeg tjedna), pa se njima nećemo puno baviti, nego ćemo prenijeti informacije koje su podijelili izdavači i timovi.

The Outer Worlds pokupio odlične ocjene

Obsidian Entertainment zaslužan je za mnogima najdraži noviji Fallout naslov, punog imena Fallout: New Vegas, i brojni su igrači htjeli da opet naprave neku igru u tom svijetu. To se nažalost nije dogodilo, budući da se Bethesda pobrinula za Fallout 4, ali to ne znači da tim nije imao želje više napraviti neki RPG u tom stilu. Zbog toga su najavili spiritualni nastavak smješten u kompletno novom svijetu i u znanstveno-fantastičnom okruženju na kojem su radili redatelji tvorci serijala Fallout, Tim Cain i Leonard Boyarsky. To je bilo dovoljno da zaintrigiraju igrače i kritičare, a nakon što se dignuo današnji embargo na recenzije možemo reći da je optimizam bio opravdan.

Iako je The Outer Worlds manjeg opsega, gotovo svi kritičari kažu da ljubitelji RPG-a ovaj ne smiju propustiti. Hvale se svijet, priča, humor, likovi i sloboda, a oni koji su imali primjedbe kažu da je tim išao previše na sigurno, zbog čega je iskustvo sasvim solidno, ali ne dovoljno revolucionarno. Igra trenutno ima ocjenu 86/100 i svoje dojmove je ostavilo 64 kritičara, a svi koji su zainteresirani provjeriti koliko su u pravu, moći će to napraviti ovog petka, 25. listopada. The Outer Worlds će izaći za PC, PlayStation 4 i Xbox One – za računala ekskluzivno putem Epic Games Storea do iduće godine. Ako želite odraditi predbilježbe, možete to napraviti odmah, a posjetite ove stranice kako biste pronašli odgovarajuće trgovine i pročitali sve važne informacije o igri.

Darksiders Genesis izlazi početkom prosinca

Malo prije početka ovogodišnjeg sajma E3 je izdavač THQ Nordic najavio novu igru u akcijskom serijalu Darksiders. Radi se o ARPG spin-offu imena Darksiders Genesis za koji je zadužen razvojni tim Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar, osnovali su ga bivši članovi tima koji je zaslužan upravo za Darksiders) i prvoj igri tog tipa koja će biti smještena u svijetu u kojem upravljamo jahačima apokalipse.

Ovog puta je na redu Strife, četvrti jahač s kojim ćemo se prvi puta upoznati, a njemu će se u solo i kooperativnom modu pridružiti protagonist prve igre, War. Kada igrate sami, možete u bilo kojem trenutku promijeniti jahača s kojim želite upravljati, dok će u co-opu za dva igrača svaki igrati svojim. Radnja se odvija prije one u originalu, a likove ćete moći nadograđivati na razne načine. Verzije za PC i servis Google Stadia (koji neće postati dostupan u Hrvatskoj tko zna do kada) postat će dostupne 5. prosinca, dok će vlasnici PlayStationa 4, Xboxa One i Switcha moći zaigrati igru na Valentinovo, 14. veljače iduće godine. Sve što je tim objavio o igri možete pronaći na službenim stranicama, dok se detalji o predbilježbama nalaze ovdje.

Dragon Ball Z: Kakarot dobio novi gameplay prikaz

Kada je Bandai Namco počeo objavljivati više informacija o novoj igri smještenoj u popularnom svijetu animirane serije Dragon Ball Z, igračima je rečeno da će moći iskusiti svijet na dosad neviđene načine. Umjesto da se radi samo o borilačkom naslovu, tim ga je pretvorio u akcijski RPG, pa će se oni koji zaigraju igru baviti raznim aktivnostima. Što to sve uključuje možete pogledati u najnovijem traileru:

Osim spomenute borbe, igrači će pratiti poznate priče iz serije, kao i neke nove, te će uz to letjeti, istraživati, baviti se sporednim misijama i raditi ono što Goku najviše voli – jesti. Dragon Ball Z: Kakarot je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme stići je 17. siječnja iduće godine. Uz ovaj kratak pregled, tim je rekao da će objaviti zasebni video za sva tri aspekta igre, pa pratite ovaj YouTube kanal ako želite biti u toku. Za ostale informacije proučite ove stranice.

Northgard trenutno besplatan na Steamu, stigla nova nadogradnja

Nezavisni razvojni tim iz francuske, Shiro Games, do sada je radio na više projekata, ali im je najpopularniji do sada bio Northgard. Ovaj je RTS najprije neko vrijeme proveo u Early Accessu, gdje je već ostvario dobar uspjeh, a nakon izlaska konačne verzije tim je nastavio s izdavanjem dodatnih sadržaja. Najnoviji stižu kroz besplatnu nadogradnju imena Conquest, za koju tim procjenjuje da dodaje „više od 100 sati zahvaljujući novom modu“ u kojem možete uživati sami ili kooperativno.

Conquest uključuje nasumično generirane kampanje, protivnike i mape, a svaki prelazak ima svoje izazove koji mijenjaju gameplay, kao i misije. Shiro Games je pripremio i razne nove mehanike, jedinice, resurse i eventove, pa ako želite detalje o svim novostima, proučite detaljan popis promjena. Uz ovu veliku nadogradnju ostatak kataloga ovog tima našao se na popustu, a Northgard možete besplatno zaigrati na Steamu. Za sve druge informacije o osnovnoj igri i tome što sve u njoj možete raditi posjetite službene stranice.

Doom 64 je besplatan uz predbilježbe za Doom Eternal

Prošlo je 22 godine otkad je Doom 64 izašao za Nintendo 64. Na toj je platformi jedino i bio (službeno) dostupan, a to će se promijeniti krajem ožujka iduće godine kada stigne na sve moderne platforme. Bethesda i id Software su već spomenuli da će igra tada izaći kada su prije dva tjedna odgodili izlazak za Doom Eternal, ali su nam danas odlučili pokazati prvi konkretan trailer i podsjetiti nas na ponudu.

Kao i u drugim starim Doom igrama, prelazit ćete staze (ovog puta njih 30), skupljati oružja, ključeve, pucati po hordama demona i pokušati ubiti Mother of Demons. Igru ćete moći kupiti zasebno, ali ako imate u planu nabaviti Doom Eternal, automatski dobivate i Doom 64 ako odradite predbilježbe. Obje igre izlaze 20. ožujka za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, pa ako ste zainteresirani, bacite oko na ove stranice.